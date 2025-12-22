El joven talento avilesino vuelve a casa por Navidad: dos trayectorias relevantes en la medicina y el deporte

Reconocer el talento joven y recordar que "Avilés merece la pena". Esos son los principales objetivos que tiene la Gala Joven organizada por la Asociación Vecinal Pedro Menéndez, que celebró ayer su octava edición en el hotel Palacio de Avilés. Se trata de una cita "agradable y cariñosa, con poca gente, pero bonita", según explicó la presidenta de la Asociación, Pilar Rodríguez, en la que se premia a dos personalidades avilesinas que cuenten con una trayectoria profesional admirable.

Este año los dos premiados fueron Sara Solís, miembro del servicio de cirugía cardiovascular en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y especialista en trasplantes de corazón, y Abel Serdio, jugador de balonmano formado en la cantera del Grupo Deportivo Bosco y la Atlética Avilesina, medalla de bronce con la Selección Española de Balonmano en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de 2024, actualmente en el Orlen Wisła Płock, equipo polaco.

El primer motivo por el que se les otorgó este reconocimiento es porque "ambos son de Avilés", comentó el coordinador de juventud de la Asociación Vecinal Pedro Menéndez, Nicolás García. "Sara Solís estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Oviedo y siempre ha estado muy comprometida con la ciudad y Abel Serdio comenzó su carrera de balonmano en equipos avilesinos", agregó.

El 22 de diciembre de 2025 fue mucho más que el día del sorteo de la Lotería de Navidad para los premiados, se trató del día en el que su ciudad natal reconoció su talento y su larga trayectoria profesional apenas comenzados sus 30. Precisamente por eso, a Sara Solís le impactó mucho ser galardonada: "No lo esperaba, pero me hace mucha ilusión que se reconozca nuestro talento y que visibilicen nuestro trabajo". Además, la cirujana aseguró que los de su profesión no tienen un altavoz muy alto y que "es muy necesario poder explicar tanto lo positivo como lo negativo del mundo de la medicina y que así la gente conozca quiénes les cuida y cómo funciona la sanidad en nuestro país". Su vocación nació cuando jugaba a baloncesto en el equipo avilesino ADBA: "Por casualidades de la vida sufrí muchas lesiones. Acudía al médico deportivo y me gustaba lo que explicaban, así que me planteé ser fisioterapeuta", contó la galardonada. Sin embargo, le recomendaron estudiar medicina y "ya después especializarme". Nunca se había planteado ser cirujana, pero afirmó estar encantada con su trabajo.

Algo muy importante para la Asociación Pedro Menéndez es que los galardonados puedan estar presentes en la gala Por eso, aunque llevaban varios años intentando reconocer el talento de Abel Serdio, no había sido posible hasta ayer: "Agradezco mucho que adaptaran su calendario para que yo pudiera asistir a la gala", dijo el jugador de balonmano. "Estoy feliz, vivo con más ilusión este premio porque estoy fuera de Asturias. Por eso agradezco que sigan contando conmigo", admitió Serdio.

Al final, el deportista pasa la mayor parte del tiempo lejos de los suyos, pero en Avilés sigue siendo un referente, un modelo a seguir: "No siento una gran responsabilidad, es algo que no me pesa. Pero si puedo ayudar a los más pequeños a seguir esforzándose en el deporte, siempre intentaré ayudar de la forma que sea posible".