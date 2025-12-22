La multa que van a recibir en los próximos días conductores avilesinos: entre 500 y 1.000 euros de sanción tras la campaña de la DGT

La Policía Local de Avilés ha cerrado la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas a conductores, desarrollada entre el 15 y el 21 de diciembre en el marco de una iniciativa nacional de la Dirección General de Tráfico (DGT), con un total de 11 positivos en alcohol y 10 en drogas, y un balance anual de 2025 que suma 774 resultados positivos entre ambas tipologías de pruebas.

Durante los siete días de campaña, los agentes municipales practicaron 820 pruebas de detección de alcohol a conductores, que derivaron en ocho denuncias por vía administrativa al superar los conductores los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, así como en tres denuncias ante la autoridad judicial por rebasar los 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

En paralelo, la Policía Local realizó 100 pruebas salivales para la detección de drogas en el organismo, de los que 10 arrojaron resultado positivo, principalmente por consumo de cannabis y cocaína.

En el acumulado del año 2025, la Policía Local de Avilés ha llevado a cabo 6.971 pruebas de alcoholemia, con 456 resultados positivos, de los que 369 se han tramitado como denuncia administrativa y 87 se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial por superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En cuanto a las drogas, los agentes han efectuado 718 pruebas salivales, con un total de 318 positivos durante el presente ejercicio.

En España, dar positivo en un control de alcohol o drogas al volante implica multas importantes y pérdida de puntos: un positivo por drogas es de 1.000 euros y 6 puntos; por alcohol, varía (500 euros y 4 puntos entre 0,25-0,50 mg/l, y 1.000 euros y 6 puntos si es superior a 0,50 mg/l). Negarse a hacer la prueba es grave (1.000 euros), y conducir bajo efectos de drogas puede ser delito penal con penas de prisión y retirada del carnet de 1 a 4 años.

Actualmente el Congreso de los Diputados está tramitando la Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 mg/l de aire esperado, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

La bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 por ciento en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 por ciento de los siniestros mortales y además se rebajaron un 16 por ciento los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.