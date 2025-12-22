Pasaporte para recorrer la Ruta de los Belenes: están son las principales paradas (y los mejores nacimientos)

“La Ruta de los Belenes” recoge la larga tradición Belenista de la Comarca Avilés, invitando a vecinos, vecinas y visitantes a descubrir la variedad de escenarios rurales y urbanos donde se exhiben, disfrutando de la riqueza y detalles de sus distintos estilos: tradicional, popular y monumental. La iniciativa turística y cultural de la mancomunidad Comarca Avilés invita a las familias a participar en un itinerario mágico donde iglesias rurales, capillas urbanas, centros asociativos, soportales ancestrales e iglesias patrimoniales se encuentran unidos a través de un hilo de fraternidad navideña, para invitarnos a recorrer el paisaje de sus enclaves, la belleza de sus representaciones y la cálida acogida de sus autores.

La concejala de Turismo de Avilés y presidenta de la mancomunidad, Raquel Ruiz, acompañada de representantes de la entidades participantes presenta hoy en el Lar Gallego de Avilés el folleto informativo de la'Ruta de los Belenes', que tiene en este establecimiento una de las etapas de este recorrido donde se puede visitar el Belén montado por la Sociedad Recreativa del avilesino Lar Gallego.

En total son 22 conjuntos y una exposición colectiva que reúne a más de una docena, los Belenes que forman parte de esta ruta navideña de los que 9 y la exposición colectiva están en Avilés, 8 en Castrillón y 5 en Corvera. Todos ellos son producto de la dedicación ilusionante de asociaciones de belenistas y asociaciones de vecinos y de todo tipo, además de particulares que tienen en la creación de belenes una forma de expresión cultural y artística imprescindible en estas fechas navidñas.

En Avilés:

XVII Exposición Colectiva de Belenes (Palacio de Camposagrado)

Belén Monumental Municipal (Capilla de San Pedro)

Belén Tradicional San Nicolás de Bari (Iglesia de San Nicolás de Bari)

Belén Lar Gallego de Avilés (Lar Gallego de Avilés)

Belén Tradicional de Santo Tomás de Canterbury (Iglesia de Canterbury)

Belén Popular San Antonio de Padua (Parroquia de San Antonio de Padua)

Belén Tradicional Centro Sociocultural de La Carriona (C/ Castilla, 13)

Belén Popular Biblioteca de La Luz (Plaza Fray Junípero Serra)

Belén Tradicional de Villalegre (Centro Sociocultural Villalegre.C/ Alonso Ojeda, 14)

Ciudad de la Navidad de Lego (Centro Sociocultural Villalegre. C/ Alonso Ojeda, 14)

En Castrillón:

Belén Tradicional de Naveces (Iglesia de Naveces)

Belén Tradicional Municipal (Iglesia de Piedras Blancas. Plaza Europa)

Belén Tradicional Club Náutico de Salinas (C/ Doctor Pérez 1. Salinas)

Belén Tradicional de Quiloño. (Iglesia de San Miguel de Quiloño)

Belén Tradicional Santa María del Mar (Parroquia Santa María del Mar)

Belén Tradicional de Llodares (Asociación de jubilados de El Tallo. El Tallo, 32)

Belén Popular AVV San Martín de Laspra (Iglesia de San Martín de Laspra)

Belén Tradicional de Salinas (Iglesia de Salinas)

En Corvera:

Belén de Manuel en ParqueAstur (Centro comercial ParqueAstur)

Belén de Iván y Ana (C/ Puerto de Cerredo, 12. Cancienes)

Belén de María y Herminia (Librería Mario. C/ Carreño y Valdés, 4. Cancienes)

Belén Asturianu de la AVV La Lechera (C/ Hermanas Bobes. Cancienes)

Belén Artesano de Torronto (Barrio Mora 2. Cancienes)