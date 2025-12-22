El Puerto de Avilés defiende la compra de Baterías: "Tenemos que buscar espacios para crecer"

El interés que tiene el Puerto de Avilés por elevar su posición económica en el arco atlántico a través de la ocupación del suelo liberado de la antiguas Baterías de Coque de Avilés corre parejo con la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre, precisamente, la operación que llevó esas baterías al suelo. Santiago Rodríguez Vega, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, señaló ayer: «Tenemos que pensar en nuevos espacios para crecer y que nos permitan atender las necesidades de las industrias presentes y de las futuras. Y ese espacio es el que ocupaban las antiguas Baterías de Coque», resumió.

Hace poco más de diez días se desveló que la Guardia Civil tiene en el objetivo a la compañía Erri Berri, que fue la empresa que se encargó de llevar a cabo el desmantelamiento de la coquería avilesina, operación que inició en el mes de septiembre de 2024, cuando empezaron las voladuras de las chimeneas de las antiguas instalaciones fabriles.

«El desarrollo empresarial de industrias como Windar, Asturfeito e Idesa ha sido posible porque el Puerto de Avilés disponía de espacios en los muelles de Vallinielllo, que ahora mueven fundamentalmente eólicos y grandes piezas de carga de proyecto. Estamos asentados y somos un referente en el Cantábrico en este tipo de mercancías, junto con Bilbao y Ferrol, pero vamos a tener más competencia en los próximos años», añadió el primer ejecutivo del Puerto local, antes de admitir que la actuación que han llevado a cabo en el Estrellín «resulta insuficiente, ya que agota las posibilidades del Puerto de Avilés de obtener nuevo suelo en la margen derecha».

Y esto es así porque, dijo, una de las carencias de los muelles avilesinos «es la escasez de suelo vinculado a empresas». Y eso es lo que están demandado las grandes empresas industriales que crecen en la comarca: «Estamos altamente implicados y comprometidos con nuestros clientes y no vamos a cruzarnos de brazos ni a adocenarnos», concluyó Rodríguez Vega.

La Alcaldesa

Por su parte, la socialista Mariví Monteserín, la alcaldesa, verbalizó el punto de vista del gobierno municipal que preside desde 2023 sobre la operación inmobiliaria. Según su criterio, dijo, se trata de una «decisión ambiciosa y adecuada al momento del desarrollo de la industria de la margen derecha». Y esto es así, dijo, coincidiendo con Rodríguez Vega, porque la Autoridad Portuaria demuestra «un importante compromiso del Puerto con la industria y con la ciudad que supone, por un lado, acercar la decisión del destino de ese suelo industrial a Avilés y, por otro, permitirá agilizar la ampliación del Parque Científico y Tecnológico».

Para Monteserín, «centralizar desde Avilés la promoción y comercialización de este suelo de Baterías implica, por parte del Puerto, asumir un alto grado de responsabilidad en la búsqueda de nuevos proyectos industriales para la ciudad». Y añadió: «Que el Puerto participe activamente en una de las grandes apuestas industriales de la ciudad aporta mucho valor. Su experiencia y conocimiento industrial es un activo que consideramos fundamental para el desarrollo de los nuevos suelos».

La Cámara de Comercio

Daniel González, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés y es, precisamente por esa razón, vicepresidente de la Autoridad Portuaria, explicó: «El cambio de rumbo dispuesto por la Sepides [la comercializadora del suelo público liberado] abre nuevas posibilidades a un Puerto necesitado de suelo para su expansión y crecimiento específicamente de superficie para usos logísticos». Sin embargo, admitió asimismo que este crecimiento «cerraría la puerta a proyectos industriales que requieren la propiedad de los terrenos en sus modelos de inversión». Pese a esta circunstancia, valoró positivamente que el Puerto haya puesto sus ojos en los 330.000 metros cuadrados que salieron de la coquería –«Es una operación de gran alcance financiero, técnico y de infraestructuras, que va a requerir la implicación de todas las administraciones», sentenció Rodríguez Vega–.

González coincidió con Rodríguez Vega y con Monteserín: «El proyecto del suelo Baterías es estratégico para la ciudad». Y esto será porque esos nuevos metros cuadrados no volverán a estar encima de la mesa «para el desarrollo de proyectos industriales tractores que requieren conexiones portuarias, ferroviarias, y por carretera, garantizando además el suministro energético con el anillo eléctrico asturiano».

Al hilo de la investigación que está llevando la OCU a la presunta trama corrupta asociada a Leire Díez, la llamada «fontanera» socialista, y Vicente Fernández Guerrero, el antiguo presidente de la SEPI [matriz de la inmobiliSepides] señaló que «las recientes y preocupantes noticias conocidas»generan «inquietud y pueden conllevar retrasos en la comercialización o venta de los terrenos».

Grandes piezas metálicas a la espera de ser embarcadas en los muelles de Valliniello. | LUISMA MURIAS

Partido Popular

Para Esther Llamazares, que es la portavoz local del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés y, asimismo, diputada nacional por su formación política, critica la intención del Puerto de crecer a través del suelo liberado en Baterías: «Avilés no tiene rumbo ni modelo de ciudad. Vamos sin dirección, improvisando decisiones, cambiando el discurso según conviene y disparando propuestas sin un objetivo claro. Y cuando no se sabe a dónde se va, no se llega nunca a ningún sitio».

Recordó que la inmobiliaria Sepides había presentado el suelo librerado como «pensado para atraer proyectos estratégicos, generar empleo de calidad y consolidar Avilés como ciudad industrial e innovadora».Según cree Llamazares, «ese relato se desmorona»: «Lo que ayer era el futuro industrial de la ciudad se plantea ahora como una ampliación logística en manos del Puerto de Avilés. No se explica qué ha fallado, no se explica qué se abandona y, sobre todo, no se explica cuál es el nuevo modelo. Simplemente, se cambia de pantalla y se espera que nadie haga preguntas».

Esta circunstancia es para Llamazares «muy grave»: «Un suelo concebido para industria innovadora no es lo mismo que un suelo portuario-logístico. No genera el mismo empleo ni de la misma calidad, no atrae el mismo talento y no construye el mismo futuro económico y productivo para la ciudad». Y añadió: «Lo que estamos viendo es el fracaso acumulado de los anuncios del gobierno municipal y del Principado».

Llamazares cargó contra Sepides: «No ha sido capaz ni de comercializar ni de desarrollar el proyecto de Baterías, una entidad que hoy está siendo investigada por posibles casos de corrupción, incluido el propio ámbito de Baterías. Conviene recordar que hace apenas un año el Principado de Asturias destinó más de tres millones de euros no previstos para comprar a Sepides el aparcamiento del Centro Niemeyer. Tres millones de euros públicos para un parking que hoy sigue cerrado y sin uso».

Para Llamazares «dedicar el principal suelo estratégico a una lógica portuaria significa renunciar a otras opciones industriales y de innovación».

Izquierda Unida

La parte de Cambia Avilés (CA) que se mantiene en el gobierno municipal, es decir, Izquierda Unida (IU), está molesta con las formas utilizada por el Puerto de Avilés para publicitar su intención de quedarse con la segunda fase del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Juan José Fernández, el coordinador de la formación, señaló: «El Puerto no es una empresa privada, es propiedad del Estado y, pese a ello, la Autoridad Portuaria no ha tenido la deferencia de dirigirse a Izquierda Unida, un partido político que forma parte de los gobiernos de Avilés y de Asturias, para explicarnos con datos e informes cuál es el alcance de sus pretensiones sobre unos terrenos que, bien sabe, son estratégicos para el futuro de Avilés». Y añadió que la venta del suelo excedente «además de ser buena para el Puerto, debería serlo también para la ciudad», añadió Fernández.

«Para poder fijar posición con conocimiento de causa sobre la operación, esperaremos a mantener una reunión con la Autoridad Portuaria que nos permita saber cuáles son sus objetivos y a qué pretenden dedicar los terrenos de lo que, hasta ahora, estaba llamado a ser el Ecoparque de Baterías». Y advirtió:_«En Izquierda Unida tenemos una línea roja: los terrenos de las antiguas Baterías, tal y como habíamos acordado en el seno del gobierno municipal: ‘Tienen que seguir dedicándose a impulsar y atraer nuevos proyectos industriales de futuro con alto potencial innovador y tecnológico que sean generadores de empleo estable y de calidad». Y concluyó: «Tenemos que aprender de los errores del PEPA; los terrenos de Baterías en ningún caso se deben destinar al traslado de empresas».

Vox

Para Arancha Martinez Riola, portavoz de Vox en Avilés, «la operación del Puerto con los terrenos de Baterías es una cortina de humo para tapar la ineptitud y salvar políticamente al PSOE». Y añadió: «Durante todo este tiempo no se ha ofrecido este suelo a ningún gran inversor ni se ha trabajado para atraer nueva industria a Avilés». Por esta razón «no hay empresas comprometidas, no hay proyectos industriales definidos y no hay una estrategia clara para generar empleo». Martínez Riola explicó que esta operación está en medio de una investigación policial: «Nos parece inadmisible que mientras existen investigaciones abiertas por posibles prácticas corruptas, se intente ahora pasar página deprisa y corriendo».

Podemos

David García, que es el portavoz de la parte de Cambia Avilés (CA) de Podemos, apuntó:_«Ahora que la sombra de la duda se instala sobre el contrato de derribo de Baterías, hay dos cosas que espera la ciudadanía: que se resuelva la investigación cuanto antes y que se desarrolle actividad en esos suelos con la mayor premura. Por eso recibimos el interés del Puerto como una buena noticia:_para que se sitúe como referente del tráfico marítimo en el norte de España y que atraiga inversion y trabajo», expuso el edil, que hasta el pasado febrero formó parte del gobierno local.