¿Cuánto tiempo hay que esperar por una resonancia en el Hospital San Agustín? La demora ha bajado tras la instalación de la segunda máquina

El 80% de las decisiones médicas en nuestro entorno se toman basándose en pruebas de radiología, con un papel esencial de la imagen médica (en todas sus variedades) en el diagnóstico, seguimiento e incluso en el tratamiento del paciente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, ¿cuántas pruebas se realizan en un hospital de tamaño medio, como el San Agustín? Hasta el pasado octubre se realizaron un total de 128.728 pruebas de imagen, y la previsión es cerrar el año con casi 151.000, unas cifras ligeramente superiores a las registradas en el total de 2024. De media, al mes, se realizan unos 12.000 exámenes de este tipo.

De todas las pruebas de imagen que se realizan en el complejo sanitario avilesino, la radiografía sigue siendo la más utilizada, con cifras muy por encima de otros aparatos. Las resonancias suman alrededor de 5.000 exámenes, los ecógrafos unas 10.000 pruebas, el mamógrafo (para el estudio del tejido mamario) más de 3.000, los escáner también por encima de los diez mil estudios... Como curiosidad, en el San Agustín también se realizaron entre abril y octubre un total de 652 ortopantomografías, que son una especie de radiografías de los huesos maxilares, una prueba hasta ahora inexistente en el área sanitaria avilesina.

En el Hospital Universitario San Agustín, en lo que se refiere a actividad, ha mejorado las cifras de resonancias. El centro cuenta desde 2024 con dos aparatos. La Consejería de Salud adjudicó entonces en 1.058.478 millones de euros la contratación de las obras para implantar nuevos equipos de alta tecnología de resonancia magnética y de RX (rayos X) en suspensión. También se renovaron arcos de quirófano, salas de rayos y ecógrafos.

¿Y cuántas personas están en lista de espera por una imagen de diagnóstico? La respuesta está en Astursalud, que es el portal web de la consejería: alrededor de 4.000 personas. La cifra más larga la ocupa quienes esperan por una ecografía (2.854). De estos, de acuerdo al estadillo de octubre, dieciocho estaban ya citados y, el resto, sin cita. En este caso, la espera media es de 71 días. Considerablemente menor que hace meses en la demora por una resonancia, que en el San Agustín está ahora en 34 días. Esto es gracias a la instalación del segundo aparato.

La nueva máquina cumple, así, el objetivo para el que se instaló: duplicar la capacidad del centro para realizar pruebas de diagnóstico, de modo que se ha reducido el tiempo de demora y se ha mejorado el acceso de la población a estas técnicas. Salud calculaba ya a mediados del verano pasado que la resonancia de alta resolución facilitará una media de entre 10 y 12 diagnósticos diarios, en función de las pruebas previstas.