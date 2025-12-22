La tradición y el "fomo" mantienen viva la ilusión de la Lotería de Navidad en Avilés

La suerte no le sonrió a los avilesinos en el sorteo de la Lotería de Navidad de este año. Al contrario que en 2024, ninguna de las administraciones de lotería de Avilés han podido repartir alguno de los grandes premios.

A pesar de ello, la gente no pierde la ilusión por participar "porque a alguien siempre le toca", explicó Tino Rúa, quien afirmaba haber gastado "bastante dinero" en lotería para el sorteo de 2025. Y es que, aunque muchas de sus papeletas fueran de poco valor, nunca se pierde la esperanza para que llegue un "pellizquín".

Comprar décimos de lotería muchas veces va más allá de probar suerte, si no que es cosa de tradición. Como excusa para verse y compartir un buen rato en las fechas navideñas, amigos quedan en hacerse con un par de participaciones y así, si toca, poder "compartir alegría". En el caso de Laura Cordero, su familia siempre juega "de forma conjunta entre compañeros de empresa". También cuenta que cuando se van de vacaciones en verano por España "cogemos un décimo en la ciudad que hayamos visitado, es algo de todos los años".

Otro caso es el de David Jiménez, quien se encontraba en uno de los puestos situados en la plaza del mercado mientras sucedía el sorteo y con el Gordo ya repartido. Contaba con "cuatro o cinco décimos" para esta ocasión. Aseguró que mantiene la ilusión, pues "no hay que perderla". Sin embargo, cuando llega el 22 de diciembre, nunca piensa que le pueda tocar.

David Jiménez hizo alusión a lo que hoy en día se conoce como "fomo", cuyas siglas significan en inglés "fear of missing out", es decir, miedo a perderse algo. Ya sea el décimo que se comparte entre compañeros de trabajo, el que se vende en el bar "de toda la vida" o las participaciones de los distintos grupos deportivos, muchos acaban comprándolo "no vaya a ser que toque y yo me quede sin él", como comentó Victoria Barriga.

Aun así, siempre hay gente que no se deja llevar por ese sentimiento tan peculiar y deciden no formar parte del grupo. Es el caso de Elvira Rodríguez, quien dijo que "si yo no lo compro y toca, es porque no estaba hecho para mí".

El día del sorteo de la Lotería de Navidad transcurre con normalidad para muchos de los vecinos de Avilés. Laura Cordero no suele estar pendiente del sorteo, pero sí que "me entretiene comprobar si este año ha tocado algo o no en los números que hemos comprado", menciona. En el caso de David Jiménez, Elvira Rodríguez y Victoria Barriga se trata de "un día más", otras personas como Tomás García ven este juego como algo "injusto y un engaño", así que no participa pero asegura que "respeto que cada persona haga lo que quiera". Tino Rúa normalmente pone la televisión y mira si ha salido un premio importante. "Este año el Gordo terminó en dos, así que me puse a mirar si de todas las papeletas que tengo alguna tenía la misma terminación. El resto lo miro después por la tarde", detallaba Rúa.

Finalmente, Asturias recibió en total 122.000 euros repartidos en dos quintos premios y un tercer premio en cuatro administraciones de lotería situadas entre Oviedo y Gijón. La suerte de Avilés se concentró en la tienda de Bimba y Lola, situada en la calle de la Cámara, pues el número proporcionado por la compañía a sus trabajadoras a nivel nacional fue agraciado con el segundo premio: el 70048, dotado con 1.250.000 euros a la serie.