La alianza de Navantia y Windar finaliza los monopilotes para un parque eólico en el Mar del Norte
Cuando entre en operación la infraestructura su capacidad de generación le permitirá abastecer a 1,3 millones de hogares
C. J.
La alianza empresarial formada por Navantia Seanergies y Windar Renovables ha finalizado con éxito la fabricación de los 45 monopilotes destinados al parque eólico marino "East Anglia Three", que Iberdrola desarrolla en aguas del Mar del Norte. Este proyecto representa el segundo pedido de monopilotes completado para Iberdrola por la alianza Navantia-Windar y el tercero de este tipo de cimentación ejecutado conjuntamente hasta la fecha.
La fabricación de estas subestructuras se ha llevado a cabo en la fábrica de monopilotes que ambas compañías operan conjuntamente en el astillero de Navantia en Fene (La Coruña). Cada uno de los 45 monopilotes tiene unas dimensiones máximas de 84 metros de longitud, 1.800 toneladas de peso y 10,6 metros de diámetro. Asimismo, parte de la fabricación de este proyecto se ha desarrollado en paralelo al parque eólico marino Windanker (315 MW), también para Iberdrola, ya instalado en aguas del mar Báltico y para el que ambas empresas han fabricado 21 monopilotes.
El director de Navantia Seanergies, Javier Herrero, mostró el orgullo de la compañía que representa por contribuir a la creación de energía limpia y, al mismo tiempo, "apoyar la industrialización y crear empleo y riqueza en un sector estratégico para Europa".
"Cliente de primer nivel"
Del lado de Windar Renovables, su presidente, Orlando Alonso, ensalzó "el extraordinario trabajo que todas las personas y compañías implicadas en este pedido han realizado para responder a las necesidades de un cliente de primer nivel como Iberdrola, que está situando a España a la vanguardia mundial de las energías renovables".
Este hito en la alianza empresarial formada por Navantia Seanergies y Windar Renovables refuerza el posicionamiento de ambas compañías como proveedor de referencia de subestructuras offshore para la eólica marina en el ámbito internacional.
En aguas británicas
Las cimentaciones recién finalizadas están destinadas al parque eólico marino "East Anglia Three", integrado en el complejo East Anglia en aguas británicas. Para ese mismo complejo, en concreto para el parque eólico marino "East Anglia One", Navantia Seanergies construyó previamente una subestación y junto a Windar 42 cimentaciones tipo jackets.
Cuando entre en operación dicha infraestructura en 2026, el parque en el que se instalarán los monopilotes contará con una capacidad de generación de 1.400 megavatios, suficientes para abastecer de energía limpia a 1,3 millones de hogares.
Este proyecto se suma a los ya ejecutados previamente por Navantia Seanergies y Windar Renovables para Iberdrola en Reino Unido, Alemania y Francia, en el marco de una colaboración estratégica que supera los 1.000 millones de euros en encargos durante los últimos diez años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...