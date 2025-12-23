Arranca la ruta de los belenes de Cancienes, joya de la cultura tradicional

La ya tradicional "Ruta de los belenes de Cancienes" que incluye cuatro nacimientos de particulares de esta zona del concejo corverano se inauguró oicialmente este lunes y permanecerá activa hasta el lunes 5 de enero. El primero es el de la Asociación de Vecinos "La Lechera", en la Ccalle Hermanas Bobes, colindante con el Consultorio Médico de Cancienes. Se trata de un belén de temática asturiana que se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 18.30 horas. El siguiente es de Iván y Ana, que se encuentra en la calle Puerto de Cerredo. El tercero es el de Juanjo Guerra "Torroto", que es "Corverano ejemplar", y que ha realizado un belén artesano que se puede visitar, con reserva previa, en la calle Barrio Mora. El último de los belenes está en el escaparate de la Librería Mario, en el Grupo Antonio González Carreño y Valdés. Es el belén de María, que, al estar en el escaparate del negocio se puede contemplar durante todo el día.