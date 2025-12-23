Avilés ensalza sus valores locales para enriquecer la marca de país

Varios líderes referentes de distintos de la comarca se reunieron este lunes en Avilés en el marco del foro "Las Fortalezas de la España Plural" promovido por la Cámara de Comercio de España para poner en valor la contribución de la ciudad al conjunto de la riqueza del país. La cita, celebrada en la sede cameral de Camposagrado, y allí los participantes abordaron temas como la historia, cultura, patrimonio natural, ciencia, innovación, gastronomía, deporte y tecnología, entre otros aspectos.

Desde una perspectiva constructiva, se analizaron oportunidades para fortalecer la imagen de marca de España, su progreso económico y social y mejorar su imagen de país a escala europeo y mundial. Este debate es el primero del proyecto. Las conclusiones obtenidas se integrarán después en un documento que contrastará con los resultados de otros grupos.