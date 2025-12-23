Avilés ensalza sus valores locales para enriquecer la marca de país
Instituciones avilesinas debaten sobre sus aportaciones al progreso económico y social
Marta Ortiz
Varios líderes referentes de distintos de la comarca se reunieron este lunes en Avilés en el marco del foro "Las Fortalezas de la España Plural" promovido por la Cámara de Comercio de España para poner en valor la contribución de la ciudad al conjunto de la riqueza del país. La cita, celebrada en la sede cameral de Camposagrado, y allí los participantes abordaron temas como la historia, cultura, patrimonio natural, ciencia, innovación, gastronomía, deporte y tecnología, entre otros aspectos.
Desde una perspectiva constructiva, se analizaron oportunidades para fortalecer la imagen de marca de España, su progreso económico y social y mejorar su imagen de país a escala europeo y mundial. Este debate es el primero del proyecto. Las conclusiones obtenidas se integrarán después en un documento que contrastará con los resultados de otros grupos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...