Avilés recibe "Los fantasmas de la señora Scrooge", una adaptación del clásico de Dickens

Estas navidades uno de los personajes más reconocidos de la literatura de Charles Dickens llega a Avilés. Se trata de Ebenezer Scrooge, pero con un pequeño giro de trama. La compañía de teatro avilesina Gato Negro trae al Centro Sociocultural Los Canapés la obra "Los fantasmas de la señora Scrooge" el próximo 29 de diciembre a las 19.00 horas, con entrada gratuita.

Se trata de una representación creada por la escritora y actriz Dulce Victoria Pérez Rumoroso en la cual su protagonista, Scrooge, pasa de ser un hombre a una mujer. A lo largo de la función, varios de "sus fantasmas" la visitarán con el objetivo de ablandar su corazón y demostrar que merece la pena celebrar la Navidad.

En total son más de 30 personas las que han trabajado a lo largo del año para llevar a cabo la función en el Centro Sociocultural Los Canapés. Niños, adolescentes y adultos han unido su pasión por el teatro para darle vida a este proyecto, destinado a un público familiar y que aporta "una lección de vida, de la cuál debemos de aprender", según explicó una de las actrices, Vera Gallardo, quien interpreta a la señora Scrooge de pequeña.

Por otra parte, el actor que hace del sobrino de la señora Scrooge, Damián Pérez, contó que "es una obra de teatro súper chula en la que tenemos todos el honor de poder participar". Con mucha ilusión y ganas de que la gente pueda verla, Pérez destacó "el impresionante vestuario y la increíble puesta en escena".

"Los fantasmas de la señora Scrooge" está inspirada en "Cuento de Navidad" de Charles Dickens, pero con nuevas escenas incorporadas por Pérez Rumoroso: "Hay algunos puntos novedosos que se alejan un poco de la obra de Dickens, como algunas escenas románticas, e incorporamos otras sobre respeto, incluso hacia los animales", detalló la escritora. Además, la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, comentó que "los actores y actrices ensayan prácticamente todas las semanas, tienen un trabajo muy disciplinado" y que este tipo de proyectos son "los que merece la pena apoyar".