Castrillón busca figurantes para su Cabalgata de Reyes
El recorrido del cortejo real por las calles de Piedras Blancas está previsto para las siete de la tarde del próximo 5 de enero
N. M.
El Ayuntamiento de Castrillón ha abierto el período de inscripción para participar en el séquito de la Cabalgata de Reyes, cuyo único requisito es ser mayor de edad.
El plazo de inscripción permanecerá abiert hasta el 29 de diciembre o hasta completar plazas. En el formulario de inscripción, los interesados deberán hacer constar: nombre completo, edad y teléfono de contacto.
Las pruebas de trajes para los pajes que participen en la próxima edición de la Cabalgata de Reyes en el concejo de Castrillón tendrán lugar los días 29 y 30, en horario de 09.00 a 16.00 horas. Hay disponibles un total de 29 trajes.
Sus Majestades, como viene siendo habitual, aterrizarán en el aeropuerto de Asturias al mediodía del próximo 5 de enero, donde realizarán el primer saludo oficial a los niños, con presencia de autoridades locales para continuar después su recorrido por diferentes puntos del concejo hasta el inicio del recorrido del cortejo real por las calles de Piedras. La salida está prevista inicialmente para las siete de la tarde.
