Comienzan las obras de un nuevo hotel en el centro de Avilés: 25 habitaciones, una estrella

El fin de año llega con buenas nuevas para el sector inmobiliario y hotelero en Asturias: en los últimos días han comenzado las obras del que será un hotel de una estrella y 25 habitaciones en el "corazón" de Avilés, concretamen en el número 3 de la Plaza de España, un palacete que en su día fue geriátrico. Consta de planta baja, dos alturas y bajo cubierta.

Protección

En las obras no se incrementará la edificabilidad ed la finca. Además, este inmueble cuenta con protección jurídica de "Edificación Monumental con Protección Integral", de acuerdo con lo establecido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés. Asimismo, el inmueble forma parte del Conjunto Histórico de La Villa, y cuenta con un nivel de interés "Muy alto".Esto hace que únicamente estén permitidas actuaciones para su mantenimiento y conservación, consolidación o reparación, restauración o recuperación y acondicionamiento, como ya avanzó este diario. Actualmente se está vaciando de tabiquería, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante tres meses; es decir, en 2026 podría estar en funcionamiento un nuevo establecimiento hotelero en la ciudad.

Edificio de Precios Únicos. / LNE

Precios Únicos

Esta actuación no va en solitario, no obstante. Su pareja está a pocos pasos, en el conocido como edificio de Precios Únicos, también en la Plaza de España. Para actuar en este inmueble se espera una licencia del modificado del proyecto inicial. En este caso se prentende dar luz a 31 apartamentos. Ambos proyectos tienen detrás el sello de Triangular Capital. Está previsto que ambos inmuebles compartan zonas comunes de uso social y convivencia, en lo que la promotora cataloga como "un modelo residencial pionero en Asturias".

"Coliving"

El plan inicial pasaba por convertir el inmueble de la plaza de España de Precios Únicos en un complejo residencial de alto nivel. Se ha transformado finalmente en un escenario de "coliving" u hotel-residencia enfocado a público joven, principalmente, desde estudiantes a deportistas o trabajadores en general que hallan dificultades para encontrar oferta que se adapte a sus necesidades en el mercado inmobiliario local.