Disminuye la venta de pescado fresco en Avilés en la víspera de Nochebuena: "Lo que se demanda es para sopas"

Juan Manuel Ferrero, pescadero del puesto Pescados y Mariscos Juanín en la plaza de abastos de Avilés, asegura que este año la campaña navideña está siendo más floja de lo habitual. “Se nota que se vende menos pescado”, afirma, y apunta a un cambio en los hábitos de consumo como principal causa. “Ha aumentado mucho la comida ya cocinada”, explica.

A pesar de la bajada general en las ventas, Ferrero señala que algunos productos siguen siendo los más demandados en estas fechas. El virrey y el besugo se encuentran entre los pescados más vendidos y también entre los que alcanzan los precios más altos del mostrador, manteniendo su protagonismo en las mesas navideñas. El besugo se ruló en la lonja avilesina a ochenta euros el kilo en los últimos días. En pescadería, los precios similares a los de años atrás por estas fechas. Por ejemplo: el rubiel, xargo, la lubina grande o el rodaballo andaban entre los 22 y los 25 euros por kilo en los mostradores de las pescaderías avilesinas. La merluza, entre siete y diez euros por kilo también.

Pescado fresco en una pescadería de Avilés, este miércoles. / Myriam Mancisidor

La jornada de martes, víspera de Nochebuena, está teniendo un carácter distinto al de otros años. A primera hora de la mañana la afluencia de público era constante, pero menor a otros años. Lo que más se está vendiendo hasta el momento, de acuerdo a la tradición, son pescados y mariscos “para hacer sopas”.

Gran subasta de Navidad

Son días de pescado: los reyes de las ventas son los mariscos, además de ejemplares de tamaño medio o grande para asar y compartir. Si bien la lista de la compra se ha encarecido este año -los precios de productos de alimentación típicos de las navidades han subido el 3,9% en lo que va de diciembre, un incremento "significativo" pero inferior al 6,1 % registrado el año pasado en estas fechas, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- son muchas las familias que no se resisten a los manjares del Cantábrico. Y si estas pasan por Avilés, mejor.

La Nueva Rula celebró este lunes la bautizada subasta de Navidad, que es la habitual de cada día con la única particularidad que se celebra un par de días antes de Nochebuena. Solo por la mañana se vendieron 30.000 kilos de merluza y mucho pescado variado procedente de aguas comunitarias. Por la tarde, más y de "casa". En la subasta de las 17.00 horas se vendió sobre todo variado descargado en Avilés por la flota asturiana. El pescado fresco aún colea este martes en las pescaderías.

Abastecimiento asegurado

"Es un día importante, hay muchos nervios, están todas las pescaderías, grandes superficies, mayoristas, todos abasteciéndose para estas fiestas que tenemos ya esta semana", destacó el gerente de la Nueva Rula, Ángel Muñoz. El ajetreo en las instalaciones avilesinas era llamativo: "El abastecimiento de pescado para los próximo días esta asegurado", tranquilizó Muñoz, que incidió en que cada vez se adelantan más las compras de producto fresco.

La flota, subrayó el gerente de la Rula, trabajó en los últimos días con intensidad y haciendo frente al temporal. "Las condiciones de mar están muy fuertes y la flota no pudo trabajar todo lo que quiso, pero las capturas han sido buenas, hay bastante producto y creemos que todos van a quedar contentos, tanto la flota como la parte comercializadora", subrayó el gerente mientras en la rula se celebraba un baile de cajas repletas de pescado de los almacenes a la cinta transportadora. Pixín, besugo, virrey, lubina, entre las especies más demandadas y también las que más han subido de precio en los últimos días. Como ejemplo: el besugo alcanzó "picos" de ochenta euros por kilo por encima del virrey, considerado "el rey de las Navidades", según datos facilitados por Jorge Fernández, jefe de cancha en Avilés. "Todo lo que es pescado fino es el que más sube según se acerca la fecha de Nochebuena", aclaró. En cuanto al marisco, la estrella fue el percebe (varios lotes) pese al mal estado de la mar.