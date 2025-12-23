El gobierno de Avilés quiere las decisiones del plan de Baterías se tomen "cerca del territorio"
La oposición rechaza la operación del Puerto de hacerse con los antiguos terrenos de la coquería: "No es lo mismo suelo logístico que productivo"
Arancha Martínez Riola, que es la portavoz de Vox, ayer llevó al Pleno del Ayuntamiento el plan de Baterías –la liberación del suelo, por un lado y la investigación policial, por otro–. Y a propósito de eso fue directamente contra el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Manuel Campa.
El portavoz socialista defendió el plan que quiere llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Avilés: crecer en los terrenos liberados de la segunda fase del Parque Empresarial Principado de Asturias. Para llevar a cabo esta defensa dijo que los suelos de Baterías "deben dedicarse a la industria productiva, que generen actividad y empleo". Y, luego, a continuación, dijo más: "Si esa toma de decisiones se acerca al territorio, pues mejor".
La explicación es clara: la inmobiliaria Sepides es una empresa filial de la matriz SEPI. La Autoridad Portuaria de Avilés trabaja como una empresa pública, pero manteniendo los vínculos con la ciudad en la que está dispuesta, en el caso de Avilés, desde la Edad Media.
Hace apenas diez días se desveló que la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando los posibles amaños la operación urbanísitica promovida por Sepides a cuenta de Leire Díaz, la "fontanera del PSOE", y del antiguo presidente de la SEPI, es decir, de Vicente Fernández.
Martínez Riola dijo: "Mientras la UCO registra empresas y destapa una trama en amaños públicos por valor de 132 millones, aquí, en Avilés, seguimos con el silencio cómplice de su gobierno". Y añadió que, según su criterio, todo esto es "un cortina de humo para tapar la ineptitud".
Esther Llamazares, por su lado, obvió "tomar posición" sobre la interpelación de Vox "porque hablaremos de corrupción, cuando se conozca ese dato". Pese a ello, hizo su valoración singular de la operación que quiere llevar a cabo el Puerto en el suelo liberado de Baterías (iba a ser productivo, pero, según Llamazares y Martínez Riola, se va a quedar en logístico).
"Este Ayuntamiento, con un gestor de suelo o con otro, sigue apostando porque haya industria productiva y con empleo", dijo Campa. Llamazares dijo que no: "No, no da igual con un gestor de suelo o con otro: la industria a la que se dirige la Autoridad Portuaria no va a ser una industria abierta como la que podía plantear Sepides", apuntó. Llamazares recordó que "el planteamiento del modelo de ciudad que puede hacer el Puerto y el que puede hacer Sepides no son lo mismo". Y entonces, Campa tomó la pelota y lanzó: "¿Me está diciendo usted que en el modelo industrial de esta ciudad, el que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, el Puerto no ha tenido absolutamente nada que ver?".
Las cuatro horas de Pleno sirvieron también para discutir si la adhesión de Avilés en la Red Europea de la Salud Mental "es un chiringuito o no", dónde se tienen que colocar unos contenedores de basura y también para rechazar por "extemporánea" la petición de restauración de las esculturas del paseo de la ría. El PP lo había pedido, pero el PSOE se había puesto a ello el pasado día 5.
Comparencia sobre la privatización del agua
El Pleno municipal rechazó ayer incorporar al orden del día la formación de una comisión de Agua, que había propuesto el Partido Popular (PP): el gobierno se opuso y también se opuso la parte de Podemos de Cambia Avilés (CA). Los que no se opusieron fueron los concejales del PP y de Vox. Y esta decisión no le pareció bien a la portavoz popular, es decir, a Esther Llamazares: "Agradezco la poca empatía del grupo socialista sobre la incorporación de la urgencia y lo agradecemos porque si no se debate este mes, será el que viene". Y luego añadió, dirigiéndose, a la parte de Izquierda Unida de CA: "Sorprende que no esté muy interesado en debatir que se cree una comisión" dada la beligerancia que siempre había ternido contra la privatización del servicio del agua. Agustín Medina, el portavoz de esta formación, se justificó diciendo que la pretensión de la comisión: "Nosotros seguimos defendiendo que el agua se tiene que gestionar desde lo público y así lo pelearemos cuando toque". Reprochó al PP que pretendiera "dividir al gobierno" en este campo (IU se mantuvo beligerante contra la privatización, el PSOE y el PP, sin embargo, no).
Manuel Campa, que compareció ante el plenario finalmente –el mes pasado se votó si esta comparencia era o no era urgente (no lo era)– dijo que la situación actual del Ayuntamiento con respecto de la empresa mixta del agua "es mejor" que hace un par de años. Y explicó por qué: "por la aportación" de dos millones y "por las diferentes subidas del IPC".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...