El gobierno de Avilés quiere las decisiones del plan de Baterías se tomen "cerca del territorio"

Arancha Martínez Riola, que es la portavoz de Vox, ayer llevó al Pleno del Ayuntamiento el plan de Baterías –la liberación del suelo, por un lado y la investigación policial, por otro–. Y a propósito de eso fue directamente contra el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Manuel Campa.

El portavoz socialista defendió el plan que quiere llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Avilés: crecer en los terrenos liberados de la segunda fase del Parque Empresarial Principado de Asturias. Para llevar a cabo esta defensa dijo que los suelos de Baterías "deben dedicarse a la industria productiva, que generen actividad y empleo". Y, luego, a continuación, dijo más: "Si esa toma de decisiones se acerca al territorio, pues mejor".

La explicación es clara: la inmobiliaria Sepides es una empresa filial de la matriz SEPI. La Autoridad Portuaria de Avilés trabaja como una empresa pública, pero manteniendo los vínculos con la ciudad en la que está dispuesta, en el caso de Avilés, desde la Edad Media.

Hace apenas diez días se desveló que la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando los posibles amaños la operación urbanísitica promovida por Sepides a cuenta de Leire Díaz, la "fontanera del PSOE", y del antiguo presidente de la SEPI, es decir, de Vicente Fernández.

Martínez Riola dijo: "Mientras la UCO registra empresas y destapa una trama en amaños públicos por valor de 132 millones, aquí, en Avilés, seguimos con el silencio cómplice de su gobierno". Y añadió que, según su criterio, todo esto es "un cortina de humo para tapar la ineptitud".

Esther Llamazares, por su lado, obvió "tomar posición" sobre la interpelación de Vox "porque hablaremos de corrupción, cuando se conozca ese dato". Pese a ello, hizo su valoración singular de la operación que quiere llevar a cabo el Puerto en el suelo liberado de Baterías (iba a ser productivo, pero, según Llamazares y Martínez Riola, se va a quedar en logístico).

"Este Ayuntamiento, con un gestor de suelo o con otro, sigue apostando porque haya industria productiva y con empleo", dijo Campa. Llamazares dijo que no: "No, no da igual con un gestor de suelo o con otro: la industria a la que se dirige la Autoridad Portuaria no va a ser una industria abierta como la que podía plantear Sepides", apuntó. Llamazares recordó que "el planteamiento del modelo de ciudad que puede hacer el Puerto y el que puede hacer Sepides no son lo mismo". Y entonces, Campa tomó la pelota y lanzó: "¿Me está diciendo usted que en el modelo industrial de esta ciudad, el que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, el Puerto no ha tenido absolutamente nada que ver?".

Las cuatro horas de Pleno sirvieron también para discutir si la adhesión de Avilés en la Red Europea de la Salud Mental "es un chiringuito o no", dónde se tienen que colocar unos contenedores de basura y también para rechazar por "extemporánea" la petición de restauración de las esculturas del paseo de la ría. El PP lo había pedido, pero el PSOE se había puesto a ello el pasado día 5.