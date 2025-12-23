La gran subasta de Navidad llena las pescaderías asturianas de productos del mar: pixín, besugo y percebes

Son días de pescado: los reyes de las ventas son los mariscos, además de ejemplares de tamaño medio o grande para asar y compartir. Si bien la lista de la compra se ha encarecido este año -los precios de productos de alimentación típicos de las navidades han subido el 3,9% en lo que va de diciembre, un incremento "significativo" pero inferior al 6,1 % registrado el año pasado en estas fechas, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- son muchas las familias que no se resisten a los manjares del Cantábrico. Y si estas pasan por Avilés, mejor.

La Nueva Rula celebró este lunes la bautizada subasta de Navidad, que es la habitual de cada día con la única particularidad que se celebra un par de días antes de Nochebuena. Solo por la mañana se vendieron 30.000 kilos de merluza y mucho pescado variado procedente de aguas comunitarias. Por la tarde, más y de "casa". En la subasta de las 17.00 horas se vendió sobre todo variado descargado en Avilés por la flota asturiana.

Abastecimiento asegurado

"Es un día importante, hay muchos nervios, están todas las pescaderías, grandes superficies, mayoristas, todos abasteciéndose para estas fiestas que tenemos ya esta semana", destacó el gerente de la Nueva Rula, Ángel Muñoz. El ajetreo en las instalaciones avilesinas era llamativo: "El abastecimiento de pescado para los próximo días esta asegurado", tranquilizó Muñoz, que incidió en que cada vez se adelantan más las compras de producto fresco.

La flota, subrayó el gerente de la Rula, trabajó en los últimos días con intensidad y haciendo frente al temporal. "Las condiciones de mar están muy fuertes y la flota no pudo trabajar todo lo que quiso, pero las capturas han sido buenas, hay bastante producto y creemos que todos van a quedar contentos, tanto la flota como la parte comercializadora", subrayó el gerente mientras en la rula se celebraba un baile de cajas repletas de pescado de los almacenes a la cinta transportadora. Pixín, besugo, virrey, lubina, entre las especies más demandadas y también las que más han subido de precio en los últimos días. Como ejemplo: el besugo alcanzó "picos" de ochenta euros por kilo por encima del virrey, considerado "el rey de las Navidades", según datos facilitados por Jorge Fernández, jefe de cancha en Avilés. "Todo lo que es pescado fino es el que más sube según se acerca la fecha de Nochebuena", aclaró. En cuanto al marisco, la estrella fue el percebe (varios lotes) pese al mal estado de la mar.

Donaciones

Ayer también la merluza comunitaria se ganó el protagonismo en Avilés, aunque a un precio contenido respecto al histórico en la Rula de Avilés. También la subasta de Navidad tuvo su parte solidaria: el armador del "Galiana II" donó 400 kilos de merluza y entre varias embarcaciones más pasaron de los mil kilos de pescado fresco que irán directamente a las cocinas del Banco de Alimentos y la Cocina Económica.

La Nueva Rula vuelve así a posicionarse como la principal plaza pesquera del Principado. Así lo justifican también los registros oficiales hasta el mes pasado. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, Avilés registró un total de 457.582,79 kilos de pescado desembarcados, que alcanzaron un valor en primera venta de 2.631.079,68 euros.