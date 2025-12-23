Lluvia de ilusión con L’Anguleru en Avilés

"No empieza la Navidad hasta que Lolina y El Anguleru llegan a la plaza España". Así de rotunda se expresó ayer la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, a la llegada del cortexu del Nataliegu al Parche. A la cabeza, L’Anguleru y junto a él, Lolina, la rulera, que ya comenzó a llenar la lonja avilesina de regalos y más regalos antes de iniciar el reparto durante esta noche, cuando los rapacinos duerman.

La comitiva partió de la plaza del Carbayo. Las gaitas de la Banda del Torollu marcaban el ritmo. Niños con redes de pesca y personajes de las mazcaraes invernales se entremezclaban con trasgos y la ilusión de los pequeños. En la plaza Pedro Menéndez, las redes se subieron a la angulina, que es la barca del Anguleru, y así hasta llegar al Parche, donde esperaban las autoridades y más niños ilusionados con ver al Anguleru.

Unas palabras del personaje navideño astur para animar a los pequeños a cuidar la naturaleza, "a todos los seres vivos" y a tratarse bien "con todo el mundo" precedieron a algunas actuaciones que el público observaba protegido con paraguas porque la lluvia no dio tregua desde el inicio del pasacalles.

Cortexu del Nataliegu / Miki López

Y allí danzaron los peques de "Xaréu" y hubo tiempo para la ya tradicional ofrenda al Nataliegu, que es el tronco que enciende la llama de la Navidad asturiana, y hubo fotos y alegría. "Papá, ¿cuándo viene el Anguleru a traer regalos?", pregunta un niño. "Ya no queda nada, Nel", contestó su padre.Se trata de una representación creada por la escritora y actriz Dulce Victoria Pérez Rumoroso en la cual su protagonista, Scrooge, pasa de ser un hombre a una mujer. A lo largo de la función, varios de "sus fantasmas" la visitarán con el objetivo de ablandar su corazón y demostrar que merece la pena celebrar la Navidad.

En total son más de 30 niños, adolescentes y adultos los que han unido su pasión por el teatro para darle vida a este proyecto, destinado a un público familiar y que aporta "una lección de vida de la cuál debemos de aprender", según explicó una de las actrices, Vera Gallardo, quien interpreta a la señora Scrooge de pequeña.

Por otra parte, el actor que hace del sobrino de la señora Scrooge, Damián Pérez, contó que "es una obra de teatro súper chula en la que tenemos todos el honor de poder participar". Con mucha ilusión y ganas de que la gente pueda verla, Pérez destacó "el impresionante vestuario y la increíble puesta en escena".