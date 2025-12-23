Luanco se prepara el Encuentro Folclórico del 3 de enero
N. M.
Luanco
El próximo 3 de enero se celebrará en el Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, el II Encuentro Folclórico de Gozón. Se trata de una actividad solidaria en la que las tres asociaciones folclóricas del concejo compartirán escenario: el Grupo Ocle de Bañugues, la Banda Gaites Cabu Peñes y el Grupo Danzas de Luanco. Las entradas pueden adquirirse desde este martesa través de las tres asociaciones que participan en el evento y en el Museo Marítimo de Asturias. La cita comenzará a las seis de la tarde.
