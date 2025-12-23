La Policía Local realiza 820 alcoholemias, once positivas

La Policía Local de Avilés ha llevado a cabo una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas a conductores, en el marco de una campaña nacional promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los días 15 a 21 de diciembre. Durante los siete días que ha durado la campaña, la Policía Local de Avilés ha realizado un total de 820 pruebas de detección de alcohol. El resultado de estas pruebas ha sido de ocho conductores denunciados en vía administrativa, por sobrepasar en aire espirado los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y tres denuncias a conductores ante la autoridad judicial, al sobrepasar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En referencia a las pruebas de drogas, se sometió a cien conductores al test salival para comprobar la presencia de drogas en el organismo, de las cuales 10 resultaron positivas. Entre las drogas más consumidas están el cannabis y la cocaína. En este año 2025, se han realizado 6.971 pruebas de detección de alcohol y 718 pruebas de detección de drogas en el organismo.