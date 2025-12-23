La psicóloga Concha Fernández Pol da una charla en Avilés
La conferencia se celebra esta tarde en el Centro de Servicios Universitarios
La asociación cultural La Serrana en colaboración con el colectivo de antiguos trabajadores del área sanitaria avilesina ha organizado para esta tarde (19.00 horas) la conferencia "Retazos de una educación sentimental". Correrá a cargo de Concha Fernández Pol, psicóloga, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y doctora en Psicología por la Universidad de Oviedo y psicóloga especialista en Psicología Clínica que desempeñó su actividad profesional en el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Es también autora de los libros "Una vía a las estrellas : el Camino de Santiago de unas personas poco corrientes" y "Retazos de una educación sentimental". Presentará el acto Rebeca Fernández Alonso, licenciada en Filología Hispánica y doctora en Estudios de la Mujer por la Universidad de Oviedo, autora del libro "Avilés 1900-1939. Mujeres a contracorriente". El acceso a la conferencia de Concha Fernández Pol es libre y gratuito hasta completar aforo, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en la calle de La Ferrería.
