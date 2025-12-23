UGT y CC OO aceptan la propuesta de Saint-Gobain de subir los salarios un 1% para el próximo convenio
El planteamiento de la compañía pasa por mantener el contrato relevo
Los sindicatos CC OO y UGT en Saint-Gobain aceptaron este martes la propuesta de la empresa de un incremento salarial del 1% durante toda la vigencia del próximo convenio. Esta decisión queda supeditada a la próxima asamblea de trabajadores, que se celebrará el 7 de enero.
Igualmente los responsables de la compañía añaden, como medida de apoyo al personal, la incorporación de un seguro de salud para trabajadores con al menos un año de antigüedad mientras permanezcan activos en la compañía. Se oferta asimismo la posibilidad de que los trabajadores se adhieran al sistema de retribución flexible, tanto para la póliza de salud como para el resto de beneficios como tarjeta de transporte, comidas, etc
En el planteamiento de la dirección de Saint-Gobain figura una reducción de jornada de un día para 2027 así como el mantenimiento del contrato relevo, las becas y ventas sociales para los trabajadores.
La aportación al plan de pensiones se mantedría en un 1%.
