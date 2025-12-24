Más de 300 inscritos en la carrera de Papá Noel en Avilés

La Carrera de Papá Noel, que se celebra durante la mañana de hoy en Avilés , en el día de Nochebuena, contará con 300 participantes ataviados con la indumentaria clásica roja de Papá Noel y de elfos.

Los dorsales se entregaron en la tarde de ayer en la carpa de actividades de NAvilés, situada en la pista de la Exposición.

La carrera saldrá a las 12.00 horas de la mañana del arco luminoso de "NAvilés" para recorrer el centro de la ciudad por las calles Francisco Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de la Merced, Calle de La Cámara, Rui Pérez, Pedro Menéndez, Cuesta de la Molinera, San Bernardo, La Cámara, Calle Cuba, Jardines y final en el paseo central del parque de Las Meanas.

Con motivo de dicha carrera se realizarán cortes puntuales de tráfico en estas calles durante el paso de la carrera para posteriormente retomar la normalidad.