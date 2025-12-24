Arnao, capital del «terror» en fechas navideñas
«Queremos hacer cantera», aseguran los organizadores de la cita, que será en el museo
N. m.
Arnao se convertirá, el próximo sábado, en la capital del terror en Asturias. El museo de la Mina de Arnao acoge la primera edición de las jornadas de creación literaria y audiovisual de terror, una iniciativa impulsada por la asociación vecinal del pueblo y por Ágora Siglo XXI. «Con la mina siempre hubo muchas leyendas urbanas, y eso es ideal para poder inspirarse», coinciden Carmen Nuevo, escritora, y César Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos.
«Queremos seguir haciendo actividades culturales en el pueblo. El año pasado apostamos por la poesía y este año vamos con el terror», apunta Rodríguez. Las jornadas contarán con la presencia de Rosa Cordero, Javier García, Ceferino González y Mercedes Tuñón, además de la propia Nuevo. «El terror es un género que me atrae mucho. Ya tengo varios relatos y participé en un libro de este género. Arnao es un lugar muy propicio para ello, es donde viví mi infancia y juventud y se que, por su geografía y sus historias, es un gran lugar para inspirarse», señala la castrillonense, que, para abrir las jornadas, ofrecerá una exposición teórica sobre el género.
La idea es que, tras las jornadas, las personas participantes en las jornadas escriban sus propios relatos de terror, para así hacer un libro con todas las aportaciones. «Queremos hacer cantera», señalan ambos. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. La organización recomienda ser puntual, ya que para asistir no hay una inscripción previa. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
- En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...
- Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará