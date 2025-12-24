Arnao, capital del «terror» en fechas navideñas

Arnao se convertirá, el próximo sábado, en la capital del terror en Asturias. El museo de la Mina de Arnao acoge la primera edición de las jornadas de creación literaria y audiovisual de terror, una iniciativa impulsada por la asociación vecinal del pueblo y por Ágora Siglo XXI. «Con la mina siempre hubo muchas leyendas urbanas, y eso es ideal para poder inspirarse», coinciden Carmen Nuevo, escritora, y César Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos.

«Queremos seguir haciendo actividades culturales en el pueblo. El año pasado apostamos por la poesía y este año vamos con el terror», apunta Rodríguez. Las jornadas contarán con la presencia de Rosa Cordero, Javier García, Ceferino González y Mercedes Tuñón, además de la propia Nuevo. «El terror es un género que me atrae mucho. Ya tengo varios relatos y participé en un libro de este género. Arnao es un lugar muy propicio para ello, es donde viví mi infancia y juventud y se que, por su geografía y sus historias, es un gran lugar para inspirarse», señala la castrillonense, que, para abrir las jornadas, ofrecerá una exposición teórica sobre el género.

La idea es que, tras las jornadas, las personas participantes en las jornadas escriban sus propios relatos de terror, para así hacer un libro con todas las aportaciones. «Queremos hacer cantera», señalan ambos. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. La organización recomienda ser puntual, ya que para asistir no hay una inscripción previa. n