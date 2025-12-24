Avilés, ciudad "amigable con las personas de movilidad reducida"

La asociación de Discapacitados físicos de Avilés y comarca, Difac, ha querido brindar un reconocimiento especial a las cinco concejalías del Ayuntamiento de Avilés que han trabajado "más estrechamente" con ellos. La tesorera de Difac, Mercedes Vieites, agradeció "todo el apoyo y el cariño" que han recibido por parte del Consistorio a lo largo de los 30 años de vida de la asociación. Aseguró que conocen perfectamente "el trabajo realizado a favor de la inclusión por parte de todas las concejalías".

El primer reconocimiento fue para el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, por "garantizar el bienestar y promover la inclusión social de todas las personas", explicó la tesorera de Difac.

El concejal de Movilidad y Participación, Pelayo García, fue el siguiente en recoger su reconocimiento por "hacer de Avilés una ciudad de todos y para todos". Mercedes Vieites hizo hincapié en que se trata de un lugar "amigable con las personas de movilidad reducida y que, en breve, será un referente de ciudad inclusiva". También reconocieron a l área de Ana Suárez, la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, por "su cercanía y por tu apoyo presentando talleres y proyectos".

La concejala de Igualdad, Lucía Fernández, aceptó su reconocimiento por "promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres sin olvidar nunca las necesidades de las mujeres con diversidad funcional", argumentó Vieites.

Por último, Difac agradeció el trabajo de la concejalía de Cultura de Yolanda Alonso por "contar" con Difac "en todas las actividades" y facilitar el acceso a la cultura.