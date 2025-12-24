La ayuda de Cogersa a Corvera permite renovar caminos en Campañones

El Ayuntamiento de Corvera ha renovado el pavimento de varios caminos públicos de Campañones (Solís) para así mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. La actuación ha supuesto una inversión de 35.000 euros y forma parte de la compensación de 54.091 euros que el concejo recibe cada año de Cogersa, por su proximidad con el vertedero.

Según destacaron desde el Ayuntamiento, los viales contaban con hundimientos, baches y un estado deficiente del firme, "lo que suponía un evidente riesgo para la seguridad vial y dificultaba el tránsito de vehículos y personas". "El destino de este dinero proveniente de Cogersa como compensación por la implantación del vertedero es un ejemplo de la política de participación ciudadana que impulsamos desde el gobierno. Nos reunimos con la asociación ‘Amigos de Campañones’ para decidir las inversiones porque la colaboración y la participación son pilares de nuestra gestión", destacó el alcalde, Iván Fernández.

Las inversiones derivadas de la compensación de Cogersa tienen como fin la mejora de infraestructuras y de espacios de uso público. Además de la reparación del firme que acaba de concluir, está prevista la impermeabilización del centro social de Campañones, con una inversión de 2.734,60 euros, un espacio fundamental para la comunidad; la construcción de una base de hormigón para los contenedores de 1.724,25 euros para evitar el encharcamiento y el barro en los días de lluvia; la renovación de 5 mesas y 4 bancos en el área recreativa de Campañones, con un presupuesto de 1.562,11 euros y la renovación los elementos deteriorados del parque biosaludable, con una inversión de 2.099,95 euros.

Esa subvención de Cogersa ayuda a financiar asimismo actividades socioculturales en Campañones por un total de 14.500 euros. Esta inversión se destina a la celebración de las fiestas de la localidad.