La carrera de Papá Noel vence a la lluvia en Avilés (y con un protagonista muy especial)

La calles del centro se llenaron de 'trajes rojos' para emular al popular personaje de la Navidad

Participantes en la carrera.

Lne

Avilés

En Avilés fueron algo más de trescientos participantes los que corrieron por las calles de la Villa del Adelantado en la carrera de ‘Papa Noel'. Todos ellos lo hicieron vestidos con el tradicional traje rojo, llenando de colorido buena parte del recorrido, en el que tomaron parte pequeños y mayores pese a la lluvia.

Fue una convocatoria de estricto carácter popular con salida en el parque de la Exposición y llegada en el paseo central del parque de Las Meanas.

El "pelotón rojo" atravesó las calles Francisco Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de la Merced, La Cámara, Rui Pérez, Pedro Menéndez, Cuesta de la Molinera, San Bernardo, La Cámara, Calle Cuba, y Jardines.

El propio Papá Noel que estos días permanece en el recinto NAvilés también se sumó a la convocatoria de esta Nochebuena.

