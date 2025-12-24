Castrillón desea que 2026 sirva para hallar puntos de encuentro

"Espero que en 2026 consigamos alcanzar puntos de encuentro en beneficio de los vecinos de Castrillón". Eso dijo el alcalde, Eloy Alonso, nada más brindar con otros regidores del concejo desde la vuelta a la democracia a finales de los años setenta del pasado siglo. Alonso dejó claro que este encuentro en el que hubo cava, croquetas, empanada y tortilla, entre otros ágapes, sirve para compartir experiencias y reconocer la labor de sus antecesores. Eso sí, no fueron todos. Las dos exalcadesas de IU, Ángela Vallina y Yasmina Triguero, no acudieron. "Desde que soy alcalde, todos son bienvenidos, están los que quieren estar", apuntó el actual regidor castrillonense, que confesó que este año que ahora termina "ha sido duro" y de "trabajo intenso con trabas y obstáculos en la gestión para realizar los cambios estructurales que se verán a futuro".

El ágape contó además con la presencia de Rogelio Alonso, regidor entre 1979 y 1987; Ricardo Ulpiano Álvarez, alcalde del 1987 al 1991 y Francisco Arias, de 1996 a 1999. Todos ellos del PSOE aunque el último fue expulsado de su partido años después, en 2004, tras apoyar junto a otros tres ediles al candidato popular, José María León (PP), ya fallecido. Otro ausente a la cita fue Luis Ferro, regidor entre 1991 y 1995, que por cuestiones personales no acudió pese a haber confirmado su presencia.

El encuentro de ayer se celebró, como es habitual, en el despacho de Alcaldía. Allí, Rogelio Alonso, copa en mano, recordó que Ángela Vallina fue la impulsora de estos encuentros y destacó además que la reunión informal "sirve para defender el valor de la institución, que tiene una alternancia lógica y saludable: cuando no gobiernan los tuyos debes reflexionar para mejorar". Por eso, pidió al nuevo año "que todos se entiendan bien desde sus propios planteamientos".

Ricardo Ulpiano Álvarez confesó sentirse contento en el encuentro de Alcaldes del concejo. También confesó que echa de menos a a funcionarios y concejales "que ya no están". "Me da alegría y tristeza al mismo tiempo", indicó no sin antes recordar que "lo más importante de todo, lo principal, es el respeto pese a tener ideas diferentes". También se refirió al Urbanismo del concejo que tildó de ejemplo de "más humano e integrado" y no dudó en pedir "salud" para el próximo año además de que Castrillón siga manteniendo su estatus de séptimo concejo en población, de ser uno de los municipios con más renta per cápita de Asturias y capaz "de mantener la gran calidad de vida de un Paraíso, al contar con zona rural, playas y tres importantes núcleos urbanos".

Francisco Arias, que era Alcalde cuando se construyó el nuevo consistorio, pidió "tranquilidad" para el próximo año. No dudó en solicitar que los servicios (ejemplificados en limpieza, agua y mantenimiento en general) "sigan funcionando" y que la oficina técnica "esté un poco más alegre, más ágil" para poder desarrollar los pertinentes proyectos.

Y con estas, todos brindaron por el buen entendimiento entre las partes en una cita a la que se sumaron los portavoces del PP, Vox y el PSOE, Nuria González-Nuevo, Rafael González e Iván López, respectivamente.