Así es el exclusivo belén de tamaño natural que no falta en Asturias desde hace más de 60 años

Es el clásico entre los clásicos. Y nunca falta por Navidad desde hace ya 65 años en Soto del Barco. Es el belén con figuras de tamaño natural que se instala entre diciembre y enero en un lateral de la iglesia de San Pedro, en Soto. En estas fiestas incluye además numerosas luces que realzan el montaje durante la noche.

Este nacimiento es de los pocos a tamaño natural que se instalan en Asturias. Las piezas fueron adquiridas en un taller de artesanos de Olot (Gerona) por el recordado párroco Jesús García Suárez, ya fallecido, en 1960.

Desde entonces es el gran protagonista de la Navidad en la parroquia de San Pedro de Soto del Barco y destino de peregrinaje de familias enteras para verlo. Son ya varias las generaciones que han disfrutado de un nacimiento tan singular en el que junto a los inevitables María, José y el Niño, no faltan los pastores, además del buey y la mula. Paja, madera, un puchero al fuego y una gran estrella completan el decorado.

No obstante, habrá que esperar a este 25 de diciembre, día de Navidad, para verlo al completo, pues será cuando se instale en el pesebre la figura del Niño Jesús, tras la tradicional misa del gallo.

Una pista de patinaje en La Ferrería

En todo Soto del Barco no faltan estos días las decoraciones navideñas, en casas y espacios públicos. Una de las que más llama la atención y atrae visitas, no solo del concejo sino de gente de fuera, es la de La Ferrería. Los vecinos han trabajado este año mucho para transformar el pequeño parque en una gran pista de patinaje. El que más y el que menos puso su grano de arena para ambientar uno de los pueblos más guapos del municipio en el que no viven niños. Pero a los adultos no les falta el humor y la ilusión navideña.

La decoración navideña del parque de La Ferrería. / Ana González

Todo ha sido elaborado por los residentes: los árboles, los muñecos, el suelo… Fueron muchos días de trabajo. Merece la pena verlo de día y también de noche, iluminado. No hay que perder detalle, pues no faltan un pequeño nacimiento y un “fotocol” en el que posar para llevarse un recuerdo.

El decorado participa en el tradicional concurso de adornos navideños de fachadas (viviendas, balcones), establecimientos y espacios públicos que organiza cada año el Ayuntamiento y que reparte más de 1.000 euros en varios premios.