La felicitación de los políticos avilesinos en el brindis navideño de LA NUEVA ESPAÑA: el gobierno despide el año del gran cambio industrial y la oposición demanda políticas valientes

Más luces que sombras ve el gobierno avilesino a 2025 cuando encara su recta final – "ha sido un buen año para Avilés", dice el portavoz Manuel Campa– mientras que los grupos de la oposición –uno más en el último ejercicio, tras la salida de Podemos de la coalición Cambia Avilés a cuenta de la crisis de febrero– demandan una mayor "valentía política" para realizar una apuesta real por "un proyecto de ciudad" que garantice la atracción de inversiones. El tradicional brindis que organiza LA NUEVA ESPAÑA de Avilés con los portavoces municipales saca a la luz esta Navidad tanto la nula confianza que tiene la oposición en la acción del gobierno, tanto a nivel presupuestario como en el cumplimiento de los plazos de los grandes proyectos o en la capacidad para resolver los problemas más acuciantes. La vivienda es un asunto recurrente para todos los grupos, tanto la derecha como la izquierda coinciden en la necesidad de impulsar políticas que garanticen el derecho a la vivienda. La industria también ocupa buena parte de los desvelos de los políticos avilesinos, por un lado, entre críticas al reciente anuncio del Puerto de Avilés por hacerse con el suelo de Baterías y, por otro, instando a la captación de inversiones como garantía de futuro.

Para el PP resulta "preocupante", dice su portavoz, Esther Llamazares, "las dificultades que atraviesa Arcelor, la incertidumbre en torno a Cristalería o el ERTE que continúa en Windar". Del lado del gobierno, su portavoz Manuel Campa cree que este 2025 se han llevado a cabo "actuaciones clave para la ciudadanía" y se avanzaron los trámites administrativos para la aprobación inicial del desarrollo del Parque Científico y Tecnológico así como en la Manzana del Talento, "que se encuentra en el paso previo a su licitación". "Nuestra condición de ciudad industrial e innovadora nos hace únicos", agrega Campa. IU, el único socio que queda en el gobierno por parte de Cambia Avilés, insiste en "garantizar el futuro industrial de una ciudad ligada históricamente a esa actividad", mediante dos proyectos que su portavoz, Agustín Medina, define como "estratégicos": el horno de Saint-Gobain y la acería eléctrica de Arcelor. "Queremos seguir con ese legado", dijo en el brindis de LA NUEVA ESPAÑA. David García, de Podemos, cree que "todos los años se repiten grandes planes, las mismas promesas, pero nada se materializa, seguimos en el día de la marmota". En ese punto, Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, señala como uno de los principales desafíos de Avilés la pérdida de población y peso industrial. "Esperamos que de una vez este gobierno se preocupe de problemas reales", apostilla. LA NUEVA ESPAÑA planteó para el encuentro navideño de los portavoces municipales cuatro cuestiones que fueron el centro del debate político.

Balance del año que termina.

Al PSOE, en el gobierno tras la alianza de 2023 con Cambia Avilés, le parece haber cerrado un año de éxitos en el capítulo de inversiones. "Cerramos un ejercicio con uno de los mayores niveles de ejecución de los fondos europeos", dice Manuel Campa, "y en los últimos años hemos sido capaces de impulsar 81 proyectos que suponen una inversión de 33 millones". En vivienda, abundó, "se han llevado a cabo importantes pasos en alquiler público", y citó el proyecto de La Luz, además de las "mejoras en movilidad", con la actuación en torno al Hospital San Agustín como principal. "Y la formación ha sido una de las apuestas", agregó para enumerar la escuelina ya abierta de Palacio Valdés y las dos en marcha de Poeta Juan Ochoa y Marcos del Torniello, a las que sumó la adjudicación de la obra del centro de FP de La Grandiella y la obra en marcha para la ampliación de la Escuela de Arte.Y remarca Campa: "Hemos impulsado una gran transformación industrial".

Menos optimista es el balance del PP, que lamenta el anuncio de que 2025 sería el año del despegue de Baterías "y un año después la realidad es bien distinta, con un contrato bajo sospecha de corrupción y ni una parcela vendida, con una Autoridad Portuaria al rescate de Sepides". Para Esther Llamazares este fue el año de la gran inversión en la compra del parking del Niemeyer –por 3 millones de euros–, "que doce meses después sigue cerrado, inactivo y sin ningún uso". Los populares creen que el gobierno "permanece instalado en la autocomplacencia", en una ciudad "que pierde el pulso económico y cuya administración local está "atrapada" en "redes clientelares" . Se han recibido, dice Llamazares, "millones de euros" de los fondos europeos "que no se han traducido en una mejora de la calidad de vida de los avilesinos".

David García, de Podemos, reclama una apuesta clave por la vivienda, "el principal problema de Avilés" este 2025, asegura. "Ha faltado valentía para intervenir un mercado que está generando dificultades cada vez más brutales".

Desde las filas de Vox, Arancha Martínez Riola, entiende que ha sido un año "sin grandes noticias en inversiones en Avilés. Hemos visto cómo se han escapado proyectos importantes que podía haber albergado el PEPA II, donde Avilés ni siquiera presentó su candidatura. Y vemos con preocupación que la mancha de la corrupción del gobierno también toca a Avilés". Más positivo es el análisis de IU, que considera que se ha logrado "revertir definitivamente el declive demográfico". Agustín Medina citó, como Campa, los planes de La Grandiella, la Escuela de Arte, las nuevas escuelinas o los pisos de La Luz.

Su propósito para 2026.

Los de IU espera "que se culmine el desarrollo del proyecto de ciudad del acuerdo de gobierno progresista" y citan el plan de barrios como "una ambiciosa herramienta de carácter integral destinada a mejorar la calidad de vida". Martínez Riola, de Vox, cree que 2026 debería ser el año en que el gobierno local se ocupe de "problemas reales" como la pérdida de empleo industrial, el encarecimiento de la vivienda o la pérdida de población. "La alianza con la extrema izquierda ha hecho que, donde ya teníamos muchas carencias a nivel de servicios sociales cada vez se destinen más recursos a partidas ideológicas". Y añade la portavoz de Vox: "A pesar de los mensajes triunfalistas del PSOE, la inseguridad ciudadana ha aumentado".

Podemos reclama, frente a las "ayudas finitas que parchean el problema de la vivienda", que se pongan límites al precio del alquiler para "frenar la especulación igual que en su momento se limitó el precio de las mascarillas durante el covid; se puede y se debe actuar sobre la vivienda". Para el nuevo año, el PP espera "un cambio real de rumbo" en el gobierno , porque a juicio de Llamazares "el problema no es la falta de dinero sino la ausencia de un proyecto serio de ciudad. No ha habido planificación, ejecución ni resultados".

El PSOE entiende que el mayor logro ha sido que "Avilés es una ciudad en la que se vive bien" y por eso, recuerdan, 2026 "va a ser un año de grandes obras, tanto públicas como privadas. Veremos en marcha proyectos clave", avanza Campa. Y cita las entradas a la ciudad por Buenavista y Gutiérrez Herrero, el plan de La Carriona, La Isla de la Innovación o la Manzana del Talento.

El principal desafío de la ciudad.

Según Llamazares el principal reto no solo para 2026 sino para los próximos años pasa por "recuperar el pulso económico, comercial e industrial sin perder cohesión social. Avilés no puede resignarse a envejecer sin expectativas". Podemos añade "garantizar el derecho a la vivienda, y hacer de Avilés una ciudad pensada para vivir, no para especular". Para Martínez Riola (Vox), el futuro de Avilés pasa por "seguir jugando en la liga que nos corresponde, que es la de grandes concejos influyentes, con peso económico, demográfico e industrial". IU añade la continuidad del impulso a las políticas de vivienda. "El colofón será la construcción de 235 viviendas de alquiler asequible en La Grandiella", aseguró Medina. También coincide el PSOE en el desafío de la vivienda "para que nuevas familias decidan iniciar su proyecto de vida en Avilés". Así, Campa recordó que este próximo año se iniciarán los planes de la Grandiella y Versalles, siguiendo el modelo de La Luz.

Los presupuestos que vienen.

"Responden a los grandes retos de ciudad", dice el PSOE. Y agradecen el apoyo del gobierno del Principado "para movilizar un nivel de inversión más importante que nunca". El PP, sin embargo, considera que las cuentas "crecen a base de crédito, con inversiones inconexas e improvisadas que generan luego más gasto corriente". Y añade Llamazares que hay "miles de contratos menores con finalidades más que discutibles" mientras "la ciudad pierde población, envejece y ofrece pocas perspectivas a las nuevas generaciones".

IU se pone del lado del PSOE y dice que los presupuestos de 2026, aún pendientes de aprobar, incorporan "importantes y ambiciosas inversiones". Podemos aún confía en que se incorporen sus propuestas: que la empresa de servicios auxiliares asuma a los conserjes de la subcontrata, que Avilés tenga planes de empleo para parados de larga duración y que se ejecuten planes urbanísticos para los barrios del sur. Por su parte, Vox demanda una bajada de la presión fiscal y que las cuentas jueguen "a favor" de la industria y la captación de inversiones.