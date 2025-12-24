"Gato Negro" lleva "Los fantasmas de la señora Scrooge" a Los Canapés
marta ortiz
Avilés
Uno de los personajes más reconocidos de Charles Dickens llega a Avilés por Navidad. Se trata de Ebenezer Scrooge, pero con un pequeño giro de trama. La compañía avilesina "Gato Negro" lleva a Los Canapés la obra "Los fantasmas de la señora Scrooge" el próximo 29 de diciembre a las 19.00 horas.
Se trata de una representación creada por la escritora y actriz Dulce Victoria Pérez Rumoroso en la cual su protagonista, Scrooge, pasa de ser un hombre a una mujer y varios de "sus fantasmas" la visitarán. Actuarán más de 30 niños, adolescentes y adultos los que han unido su pasión por el teatro para darle vida a este proyecto.
