Las Salguerinas eligen Teboyas para repartir su magia navideña

Las Salguerinas, proyecto cultural comunitario galardonado con el Premio Urogallo 2024 y el Premio Serondaya a la Innovación Cultural 2025, regresarán un año más a Pillarno con el objetivo de repartir ilusión y felicidad entre niños, adultos y personas mayores.

El lugar elegido para esta edición será Teboyas, donde a partir de las 17.30 horas dará comienzo la fiesta con la narración de un cuento que explica la historia y el origen de Las Salguerinas. Los vecinos, además, invitarán a los asitentes a un chocolate caliente. Una hora después arrancará el espectáculo. Las Aniciadoras darán a conocer la llegada de las esperadas Salguerinas, que estarán con los niños y les entregarán un regalo elaborado de forma artesanal a lo largo del año. Este año Las Salguerinas han contado con la ayuda de las Tejedoras de Pillarno.