Las Salguerinas eligen Teboyas para repartir su magia navideña
N. M.
Las Salguerinas, proyecto cultural comunitario galardonado con el Premio Urogallo 2024 y el Premio Serondaya a la Innovación Cultural 2025, regresarán un año más a Pillarno con el objetivo de repartir ilusión y felicidad entre niños, adultos y personas mayores.
El lugar elegido para esta edición será Teboyas, donde a partir de las 17.30 horas dará comienzo la fiesta con la narración de un cuento que explica la historia y el origen de Las Salguerinas. Los vecinos, además, invitarán a los asitentes a un chocolate caliente. Una hora después arrancará el espectáculo. Las Aniciadoras darán a conocer la llegada de las esperadas Salguerinas, que estarán con los niños y les entregarán un regalo elaborado de forma artesanal a lo largo del año. Este año Las Salguerinas han contado con la ayuda de las Tejedoras de Pillarno.
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
- En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...
- Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará