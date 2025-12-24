Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Salguerinas eligen Teboyas para repartir su magia navideña

N. M.

Pillarno

Las Salguerinas, proyecto cultural comunitario galardonado con el Premio Urogallo 2024 y el Premio Serondaya a la Innovación Cultural 2025, regresarán un año más a Pillarno con el objetivo de repartir ilusión y felicidad entre niños, adultos y personas mayores.

El lugar elegido para esta edición será Teboyas, donde a partir de las 17.30 horas dará comienzo la fiesta con la narración de un cuento que explica la historia y el origen de Las Salguerinas. Los vecinos, además, invitarán a los asitentes a un chocolate caliente. Una hora después arrancará el espectáculo. Las Aniciadoras darán a conocer la llegada de las esperadas Salguerinas, que estarán con los niños y les entregarán un regalo elaborado de forma artesanal a lo largo del año. Este año Las Salguerinas han contado con la ayuda de las Tejedoras de Pillarno.

