El vivero de empresas avilesino fructifica: La Curtidora cierra el año con el 90% de ocupación
El centro de empresas suma ahora 135 iniciativas, 37 incorporadas a lo largo de 2025
La Curtidora es el vivero de empresas de Asturias. El proyecto nació hace 30 años, cuando era concejala de Promoción Económica la ahora alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. Clientes actuales y otros ya veteranos que en su día hicieron uso de estas instalaciones ubicadas en Versalles brindaron ayer por el año que está a las puertas, también directivos, colaboradores y responsables políticos de la ciudad. El tintineo de copas traducido a cifras representa una ocupación próxima al 90 por ciento a lo largo de este año en el centro de empresas. La Curtidora cierra, pues, el ejercicio 2025 con unos resultados que confirman su consolidación como espacio de referencia para la creación y el crecimiento empresarial en Avilés.
Los datos anuales muestran una ocupación en metros cuadrados del 89,44%, una de las cifras más altas registradas en la última década, reflejo de la estabilidad del Centro y de su capacidad para atraer y retener proyectos empresariales. Actualmente, 135 empresas desarrollan su actividad en La Curtidora.
Estas cifras mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos años y confirman la capacidad de La Curtidora para seguir atrayendo proyectos. A lo largo de 2025 se han incorporado 37 nuevas empresas, cifra que contribuye a la histórica trayectoria del centro, que acumula ya 539 empresas, de las cuales 374 han sido de nueva creación.
Uno de los indicadores más relevantes es la alta tasa de supervivencia de los proyectos incubados: el 77,16% de las empresas de nueva creación superan los cinco años de vida. El perfil medio del emprendedor que se ha instalado en el centro de empresas La Curtidora a lo largo de sus 30 años de trayectoria se corresponde al de un varón de 38 años, con estudios superiores y experiencia laboral previa.
Monteserín aplaudió a los usuarios de La Curtidora. Dijo además: "Estos treinta años han servido para mucho y ahora estamos en otro proyecto que esperamos que dentro de 30 años sea tan exitoso, como es la Manzana del Talento". Valoró también el impulso de Escribano en Avilés, compañía madrileña de ingeniería de defensa y seguridad que ha instalado en La Curtidora su centro de I+D.
Ana Lamela, directora del centro de empresas de Versalles, también aplaudió a los "hijos" de La Curtidora y valoró sobremanera que el centro favorece la conexión entre empresas "para hacer sinergias y colaboraciones que permiten crear nuevos negocios y ganar contactos". Ayer el brindis fue doble, por los 30 ya cumplidos y el año que está por comenzar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
- En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...
- Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará