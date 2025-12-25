Las Salguerinas, comunidad y tradición navideña en Pillarno
La fiesta previa a Nochebuena congregó a más de setecientas personas
Las Salguerinas demuestran cada 24 de diciembre que la comunidad es otra forma de vivir la tradición navideña. Lo hacen con luz y sonido y con representaciones mágicas que reivindican el papel de la mujer, y pese a la que lluvia pudo estropearlo todo, la fuerza de estos seres nacidos de la unión vecinal se impuso y permitió desarrollar una fiesta que reunió a más de setecientas personas "confirmando el fuerte arraigo de esta celebración". Y todo en Pillarno, en una parroquia rural castrillonense.
La fiesta comenzó en Teboyas, uno de los enclaves más importantes de Pillarno y base del encuentro de Las Salguerinas. A las 17.30 horas empezó todo. La ya tradicional lectura del cuento que explica el origen y la historia de estos personajes navideños femeninos frente a un sector masculinizado. Ya que la lluvia y el frío hicieron su acto de presencia, la organización decidió ofrecer un chocolate caliente a las personas asistentes para hacer más liviana la espera de las protagonistas de la jornada.
La luz y el sonido llenó el entorno rural de Pillarno para anunciar la llegada de las Aniciadoras, que son doce jóvenes con coloridas vestimentas. Su desfile, acompañado de percusión y antorchas marcó el primer momento mágico del día, en las horas previas a la cena de Nochebuena. La lectura de un manifiesto posterior valoró la importancia de las personas mayores y la idea de comunidad en el pueblo, pilares fundamentales para el desarrollo, sobre todo, de los entornos rurales. Eso precedió a una danza colectiva en la que participaron Aniciadoras y público asistentes. Aún no habían llegado a escena Las Salguerinas, que entraron, como fija su marcada identidad rural, con un burro. Humor y armonía, teatro, el uso de la llingua asturiana, la cultura y la tradición fueron la base de su mensaje con la importancia de velar por la conservación y transmisión de los valores de comunidad a las nuevas generaciones.
La peculiar celebración de la Navidad en Pillarno llegó este año a su octava edición. La fiesta que nació con vocación de continuidad mantiene además estrechos lazos con todos los grupos de edad y es que Las Salguerinas no dudaron en recordar y pedir la colaboración de los más peques del pueblo para la acción desarrollada la misma mañana de hoy que consistió en llevar dulces artesanales a las personas mayores del pueblo para así fortalecer los vínculos intergeneracionales.
"En tiempos marcados por el individualismo, Las Salguerinas continúan aportando calidez, sentido de pertenencia y comunidad, manteniendo vivas la tradición y la identidad cultural de Pillarno", concluyeron desde la organización de esta ya tradicional fiesta que apela a la comunidad en un entorno rural castrillonense.
