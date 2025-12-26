La cabalgata de L’Anguleru de La Arena cumple la mayoría de edad
Más de 250 pequeños acompañaron al popular personaje, a cuya llegada hicieron sonar la sirena de la rula
I. García
Gritos de "Anguleru, Anguleru" en La Arena para recibir al personaje navideño asturiano en La Arena en las horas previas a la cena de Nochebuena. Llegó en su barca, L’Angulina, como manda la tradición, para emprender la que sería su cabalgata número 18, la de su mayoría de edad.
Más de 250 pequeños y sus familias le recibieron con ilusión en una cita en la volvió a sonar la sirena de la rula y brotó la ilusión de los devotos de este guardián del medio ambiente . Las gaitas de La Laguna del Torollu acompañaron la comitiva desde el puerto hasta el centro de interpretación Puerta del Mar, donde tuvo lugar el momento cumbre de la velada: la transformación de L’Anguleru, iluminado por la luz de su propio farol, en un ser mágico ante la atenta mirada de los asistentes.
Hubo fuegos artificiales y también asistentes de más de una docena de concejos. Todo finalizó sobre las 20.45 horas, tras recoger las últimas peticiones, L’Anguleru se despidió de La Arena y acompañado por Lolina la rulera, emprendió su viaje anual por los ríos y playas para llevar los regalos a todos los hogares, que los más pequeños abrieron ayer con toda la ilusión.
