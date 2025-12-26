La casona de los Alas será residencia estudiantil para el próximo desembarco de la Universidad Nebrija a Avilés

La casona de los Alas, en la plaza de Carlos Lobo de Avilés, será una residencia de estudiantes una vez que la Universidad Nebrija desembarque en la ciudad con el grado de Enfermería. Los responsables de la institución académica están finalizando los trámites para que la anunciada rehabilitación integral de este palacio que tiempo atrás se había planteado reabrir para uso turístico, cumpla finalmente el objetivo de dar alojamiento a los estudiantes de la que será la primera Universidad privada en Asturias.

Mientras esos planes avanzan, desde la Nebrija continúan trabajando para, una vez que dispongan de todas las autorizaciones del Gobierno del Principado, poner a echar a andar los nuevos estudios de grado que, en palabras de su rectora, Monserrat Gormendio, representan "una propuesta enriquecedora para la región", que permitirá "atraer y formar talento y dinamizar la oferta educativa de la ciudad". Además, la Universidad ya ha dejado claro en varias ocasiones que está trabando intensamente para cumplir todos los requisitos de la normativa vigente con la mayor agilidad para ver cumplido su objetivo de poner en marcha el nuevo centro adscrito de la ciudad en el curso 2026-27.

Para lograr esa autorización, se les exige como Universidad que cumplan con los compromisos en materia de personal docente e investigador del sistema de educación superior, también en lo referido a infraestructuras y dotaciones, y, en particular, la acreditación de la finalización de las obras del edificio en el que se instalará el centro.

Sede académica

En el capítulo de infraestructuras, como ya detallaron al Gobierno del Principado, su sede académica será en la plaza Domingo Álvarez Acebal número 5; pero también tendrán espacios en la segunda planta del palacio de Maqua y en el palacio de Camposagrado, que es el lugar a dónde trasladarán su actividad una vez que finalicen las obras de ampliación de la Escuela de Arte en el polígono de la ría y se lleve allí toda la actividad que mantienen en Camposagrado .

Hasta que llegue el momento de recibir a los primeros estudiantes universitarios en la ciudad –este año ya han llegado los primeros grupos de los cursos de español de la Nebrija a Avilés– la institución académica madrileña ha activado todos los recursos disponibles para que ese alumno que aterrice en la villa disponga de infraestructura residencial igual que en los campus de la capital de España, donde disponen de 490 plazas. En el edificio de Carlos Lobo en Avilés prevén alojar a 42 personas.

Edificio catalogado

El inmueble fue levantado en diferentes fases entre los siglos XVIII y XIX, forma parte del Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural, incluido en el Catálogo urbanístico vigente como Edificación Monumental con Protección Parcial, dentro del ámbito de la antigua muralla de Avilés, con nivel de interés "muy alto"

Inicialmente, la promotora Equanima Inversiones SL había planteado, con un proyecto que llevaba la firma de Cosme Cuenca, rehabilitar este edificio situado en pleno corazón del casco histórico avilesino para darle uso como apartamentos turísticos. La idea entonces era disponer en un máximo de 24 meses de un edificio de 20 pisos, aunque finalmente dará servicio al alumnado de la Universidad Nebrija para hacer más fácil su llegada a Avilés, una ciudad que adolece de plazas para albergar su próximo gran cambio para ser ciudad universitaria.