El centenario del avilesino que diseñó la España europea, el avilesino Fernando Morán

Fue en febrero de 2020, a pocos días de que la pandemia por covid paralizara casi el mundo entero, cuando falleció Fernando Morán, político, diplomático y escritor, uno de los más ilustres vecinos de Avilés, que además pasará a la historia como el artífice de la entrada de España en la Unión Europea.

El próximo 25 de marzo se cumplirán cien años de su nacimiento y ya han comenzad o a surgir las primeras voces favorables para que la ciudad le rinda el merecido reconocimiento.

Quien fuera ministro de Asuntos Exteriores de España se mantuvo lúcido hasta los últimos instantes de su vida, muy pendiente de la actualidad internacional, y con la idea anidada en su corazón de regresar a la ciudad que le vio nacer. No fue posible, pese a que la calle más larga de Avilés lleva también su nombre, reconocimiento que sí pudo disfrutar en vida.

Tres años después de su fallecimiento, el Consejo Asturiano del Movimiento Europeo (CASME) le rindió homenaje en un acto celebrado en el teatro Palacio Valdés. En aquel momento se dio a conocer la publicación "El lugar de España en las Relaciones Internacionales", editado por la Biblioteca Diplomática Española, a modo de reconocimiento hacia el expolítico asturiano.

El abuelo del exministro de Asuntos Exteriores emigró a Cuba y al regresar abrió el Café Colón, en el centro de Avilés, junto al parque del Muelle. Lo que Fernando Morán logro con su gran conocimiento de la política exterior fue dar el impulso definitivo al ingreso de España en la entonces CEE. Y aunque sus discrepancias con Felipe González respecto a la entrada en la OTAN le sacaron del Ejecutivo para ser embajador ante la ONU y eurodiputado, nunca llegó a abandonar sus inquietudes políticas del todo, que se iniciaron en Asturias en su etapa como senador.

El secretario de CASME, Teófilo Rodríguez, subrayó en el acto celebrado en el teatro Palacio Valdés: "El hecho de ser Fernando Morán avilesino, de haber sido el ministro de Asuntos Exteriores que culminó con éxito la negociación para el ingreso de España en lo que hoy es la Unión Europea, y el hecho de mantener por nuestra parte el compromiso de realizar este acto público de reconocimiento y homenaje, nos motiva para cumplirlo en el marco de un evento europeísta". El aniversario de su nacimiento invita a un nuevo reconocimiento, esta vez, en clave local.