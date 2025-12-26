El local vecinal de Coto Carcedo programa para hoy juegos infantiles
I. G.
Coto Carcedo
La asociación vecinal ha programado para esta tarde a las 18.00 horas actividades infantiles en su sede social. La entidad invitará a chocolate a los asistentes, que podrán disfrutar de diversos juegos para los más pequeños aderezados con música. La fiesta navideña se extenderá hasta las 20.00 horas aproximadamente.
