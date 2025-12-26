El Náutico celebra el VI Memorial de bridge Piluca A. de Los Heros

El Real Club Náutico de Salinas celebra el próximo 2 de enero el VI memorial de brigde Piluca A. de Los Heros. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo jueves en la conserjería de la sede social del club. El precio de la inscripción es de 35 euros e incluye cena. El árbitro de la jornada será José Antonio Rivas.