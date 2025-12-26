Olaf, Winnie the Pooh, Mickey, Goofie... y muchos más se pasean por Las Meanas la tarde de Navidad

Varios pequeños esperaban impacientes en Las Meanas para ver a los personajes más conocidos de Disney. De un momento para otro, Mickey Mouse y sus amigos salieron de la carpa en la que estaban escondidos levantando la alegría y los gritos de todos los presentes. A pesar del frío de este día de Navidad, los niños no podían perderse la oportunidad de conocer en persona a aquellos que no se cansan de ver a través de las pantallas en sus casas.

Todo comenzó entre nervios y risas después de que Olaf no pudiera salir de la carpa por su altura y su curioso gorro navideño. Pero en el momento en el que todos estuvieron fuera, los niños se acercaron con la ilusión de abrazar a los personajes que decoran sus habitaciones e incluso su ropa favorita.

Disney llena Avilés de magia y felicidad

Cada uno tenía su personaje favorito. Mario Hurtado contaba que el suyo es Winnie the Pooh, quien paseaba "con un chándal" muy bonito y lucía "una piel muy guapa". Además, el pequeño traía consigo la felicidad que Papá Noel había dejado por su casa esa misma noche. "Me trajo un microscopio, un móvil de juguete, un cuento y un reloj del Madrid", explicó con una gran sonrisa.

Los padres observaban la escena con la alegría de ver a sus hijos disfrutar del momento. Por otra parte, se encontraron muy conformes con respecto a las actividades navideñas para los más pequeños este año: "Tienen bastantes cosas, aunque el aforo a veces es pequeño", comentaba Andrea González. También aseguró que Avilés es una ciudad "en la que se puede estar en todos los lados sin que haya aglomeraciones", por lo que hace que sea un espacio agradable para que los pequeños "puedan pasar un buen rato", finalizó.