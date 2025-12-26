Las relaciones entre Avilés y Ángel Cuesta Lamadrid, en una exposición
La exposición que vincula a Ángel Cuesta Lamadrid, indiano y filántropo, como "un hombre entre dos pueblos", por su relación con Peñamellera Baja, donde nació y con Avilés a través de los lazos con San Agustín de la Florida, puede visitarse en el Ayuntamiento de Panes desde esta semana. La muestra está confeccionada por el historiador avilesino Román Antonio Álvarez. La figura de Ángel Cuesta como enviado especial y plenipotenciario del Gobernador de La Florida y de la ciudad de San Agustín, fue clave para retomar, a principios del siglo pasado, las relaciones entre Estados Unidos y España. La muestra, muy gráfica y de fácil comprensión para el público en general y especialmente para escolares y tiene como objetivo que las nuevas generaciones conozcan y comprendan el sentido e importancia de la relación entre Avilés y Peñamellera Baja, que comienzan de forma institucional hace 10 años. Por este motivo representantes de la asociación "Aunando Fronteras" se desplazaron recientemente a Panes. n
