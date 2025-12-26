Saint-Gobain supedita el nuevo horno a que se acepte su propuesta de convenio

Los sindicatos mayoritarios en Saint-Gobain aceptaron este martes la propuesta de la empresa de un incremento salarial del 1% durante toda la vigencia del próximo convenio, si bien esta decisión queda supeditada a la próxima asamblea de trabajadores, que se celebrará el 7 de enero.

En la reunión de esta semana, los representantes de los trabajadores fueron informados de que existe un compromiso de la compañía para construir el nuevo horno, si bien esa decisión pasa por que se aprueben las condiciones del convenio expuestas en la noche del pasado 23 de diciembre.

En anteriores reuniones, celebradas a principio de septiembre, los miembros del comité de empresa de Saint Gobain habían dejado claro a la multinacional que rechazaban cualquier tipo de bajada salarial o pérdidas de derechos sociales en su centro de trabajo. También trasladaron "con firmeza" que cualquier negociación entre empresa y trabajadores debía realizarse en el marco de un convenio colectivo.

Ahora, tras el último encuentro, el séptimo, se añade a la negociación, como medida de apoyo al personal, la incorporación de un seguro de salud para trabajadores con al menos un año de antigüedad mientras permanezcan activos en la compañía. Se oferta asimismo la posibilidad de que los empleados se adhieran al sistema de retribución flexible, tanto para la póliza de salud como para el resto de beneficios como tarjeta de transporte, comidas, etc

En el planteamiento de la dirección de Saint-Gobain figura una reducción de jornada de un día para 2027 así como el mantenimiento del contrato relevo, las becas y ventas sociales para los trabajadores mientras que la aportación al plan de pensiones quedará en un 1%, si bien hasta ahora se situaba en un 3%.

La negociación de un nuevo convenio exclusivo para la planta de Avilés, que acabará así con la unidad de negociación en unión a la planta de Arbós (en Cataluña), fue valorada semanas atrás por sindicatos como CSI como una "reducción de derechos" además de "constituir un acto fraudulento" al excluir también al centro de Madrid, el cual carece de representación.