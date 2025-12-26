Las Salguerinas, comunidad y tradición navideña en Pillarno
La fiesta previa a la cena de Nochebuena congregó a más de setecientas personas en la localidad castrillonense de Teboyas
Las Salguerinas demuestran cada 24 de diciembre que la comunidad es otra forma de vivir la tradición navideña. Lo hacen con luz y sonido y con representaciones mágicas que reivindican el papel de la mujer, y pese a la que lluvia pudo estropearlo todo, la fuerza de estos seres nacidos de la unión vecinal se impuso y permitió desarrollar una fiesta que reunió a más de setecientas personas "confirmando el fuerte arraigo de esta celebración". Y todo en Pillarno, en una parroquia rural castrillonense.
La fiesta comenzó en Teboyas, uno de los enclaves más importantes de Pillarno y base del encuentro de Las Salguerinas. A las 17.30 horas empezó todo. La ya tradicional lectura del cuento que explica el origen y la historia de estos personajes navideños femeninos frente a un sector masculinizado. Ya que la lluvia y el frío hicieron acto de presencia, la organización decidió ofrecer un chocolate caliente a las personas asistentes para hacer más liviana la espera de las protagonistas de la jornada.
La luz y el sonido llenó el entorno rural de Pillarno para anunciar la llegada de las Aniciadoras, que son doce jóvenes con coloridas vestimentas. Su desfile, acompañado de percusión y antorchas marcó el primer momento mágico del día, en las horas previas a la cena de Nochebuena. La lectura de un manifiesto posterior valoró la importancia de las personas mayores y la idea de comunidad en el pueblo, pilares fundamentales para el desarrollo, sobre todo, de los entornos rurales.
Eso precedió a una danza colectiva en la que participaron Aniciadoras y público asistentes. Aún no habían llegado a escena Las Salguerinas, que entraron, como fija su marcada identidad rural, con un burro. Humor y armonía, teatro, el uso de la llingua asturiana, la cultura y la tradición fueron la base de su mensaje con la importancia de velar por la conservación y transmisión de los valores de comunidad a las nuevas generaciones.
La peculiar celebración de la Navidad en Pillarno llegó este año a su octava edición. La fiesta que nació con vocación de continuidad mantiene además estrechos lazos con todos los grupos de edad y es que Las Salguerinas no dudaron en recordar y pedir la colaboración de los más peques del pueblo para la acción desarrollada la misma mañana de hoy que consistió en llevar dulces artesanales a las personas mayores del pueblo para así fortalecer los vínculos intergeneracionales.
"En tiempos marcados por el individualismo, Las Salguerinas continúan aportando calidez, sentido de pertenencia y comunidad, manteniendo vivas la tradición y la identidad cultural de Pillarno", concluyeron desde la organización de esta ya tradicional fiesta que apela a la comunidad en un entorno rural castrillonense.
