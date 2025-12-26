La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
La tienda Zink y la cadena Intersport se despedirán de la ciudad tras las fiestas navideñas
C. J.
Un comercio textil de la calle la Cámara y uno de los negocios de la cadena de deporte Intersport en la ciudad, situado en la calle Doctor Graíño echarán el cierre en próximas fechas . Se trata de dos ejemplos más en el "goteo" de cierres de establecimientos que vive el comercio local. Algunos bajan la persiana por culpa de la crisis y la falta de relevo ante las jubilaciones, otros por no lograr cubrir las expectativas al verse superados por nuevas tendencias del sector como las compras online.
El fenómeno no es nuevo, pero sí se intensifica en Avilés de un tiempo a esta parte. No todos interpretan estos datos de la misma manera. Algunos economistas ven en este fenómeno un "cambio de ciclo" más que una crisis: el cierre de negocios tradicionales iría acompañado del nacimiento de otros modelos más digitales y flexibles, pero lo cierto es que las calles de Avilés se llenan de escaparates apagados o grandes carteles, como el de la calle la Cámara que anuncian "liquidación por cierre", como se puede observar estos días en la tienda Zink, en pleno centro de la villa.
Aunque la falta de relevo es uno de los principales retos para el comercio tradicional y de barrio, el encarecimiento de los alquileres también está dando la puntilla al sector.
