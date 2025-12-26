"Superpín", del Grupo de Teatro El Ferrero, hoy, en Luanco

El salón de actos del IES Cristo del Socorro de Luanco acoge, hoy, a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, la representación de "Superpín", del Grupo de Teatro El Ferrero, que pondrá en escena la divertida obra de José Ramón Oliva. La obra relata la historia de Pin, un mozu algo inocente y gran apasionado de los cómics, que llega a creerse un auténtico superhéroe.