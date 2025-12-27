El Carbayedo tendrá su propia cabalgata, impulsada por la asociación de comerciantes "Disfruta Carbayedo". Eso sí, no hará competencia a la de Sus Majestades de Oriente ya que está fijada para el 2 de enero a partir de las 18.00 horas y contará con la presencia del Cartero Real y un séquito formado por una veintena de personas que pasearán en carroza por las calles. La comitiva partirá en carroza de la Factoría Cultural para recorrer las calles Doctor Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Doctor Marañón, calle Carbayedo y Avenida Portugal y finalizar de nuevo en el edificio municipal, donde el Cartero real recibirá a los más pequeños.

El Cartero Real recogerá cartas para Sus Maestades en el Carbayedo

Los establecimientos comerciales del Carbayedo contarán con cartas para que los pequeños puedan escribir sus deseos y posteriormente entregarlos al Cartero Real para que se los haga llegar a los Reyes Magos. "Esperamos que se cumplan sus deseos", indicó Henar Lorenzo, de "Disfruta Carbayedo", ante la concejala Raquel Ruiz, que aplaudió la iniciativa para impulsar la actividad comercial del barrio.