El comercio avilesino fía a la campaña de Reyes el vuelco a una Navidad "floja": las tiendas de barrio son la última opción para salvar regalos de última hora

El comercio local pasa por un momento complicado en estas fechas navideñas. Hoy en día "cada vez se compra más por Internet" y las tiendas del barrio quedan como "la opción de última hora para salvar los regalos", explica la propietaria de la librería Barco de Papel en la calle la Cámara, Gloria Fernández.

En el sector textil también se está notando un año más "flojo". En el centro comercial El Atrio se encuentran varios de estos comercios locales. Uno de ellos es la tienda de Pilar Prieto, donde una de sus empleadas, Graci Rivas, esperaba que todo "remonte un poco" de cara a los Reyes Magos. Por otra parte, la dueña de Su&Co, otro negocio textil de la calle del Doctor Graiño, Susana Luque, aseguraba que "esta semana está siendo peor que en años anteriores".

Gloria Fernández y Susana Luque echan de menos "algún tipo de bono para gastar en el pequeño comercio" como el Bono Comercio Asturias que sacó el Principado y que se pudo usar hasta finales del mes pasado. En Avilés también se puso en marcha la campaña "Tu comercio, la chispa de la ciudad. #Sal de compras", una iniciativa de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca con apoyo del Ayuntamiento.

Además, Graci Rivas destacó la falta de tiendas, ya que "hay muy pocas, Avilés se está quedando sin comercios". Y agregó: "Sales un sábado por la tarde por la ciudad y están las tiendas cerradas porque no les merece la pena tener abierto", concluyó diciendo.

La artesanía, al alza

Las sensaciones son mejores en el mercadillo de Navidad de Las Meanas, que lleva abierto una semana y pocos han sido los días en los que los avilesinos han podido disfrutar de un paseo por Las Meanas sin la compañía de la lluvia. Sin embargo, los artesanos instalados en cada caseta se mostraron "muy contentos" con la acogida por parte de los visitantes.

"La gente está muy receptiva y aunque esta semana ha sido un poco de goteo esporádico, espero que la semana que viene de cara a Reyes la cosa mejore", comentó Mariel Laso, del puesto Mado Artesanía Textil. Y es que aseguró que "la gente está acostumbrada a la lluvia" en Avilés, por lo que no le sorprendió la gran afluencia de público por el mercadillo. Por otro lado, Isabel Soberado, de Miss Princesas Urbanas, está "muy feliz" con la acogida de su puesto en el mercadillo: "No es la primera vez que participo en un mercadillo en Avilés por lo que mucha clientela me conocía de antes", afirmó.

El puesto de Miel La Calduya no es el primer año que se presenta en el mercadillo de Navidad de Las Meanas. El apicultor José Luis Rancaño se mostró muy conforme con la nueva ubicación de los puestos, pues "está más organizado y alejado del barullo de la pista de hielo y las atracciones". A pesar de no ser un mercadillo muy grande, "la gente muestra interés y acaba comprando alguna que otra cosa" y como se trata del tercer año que asisten también tienen "varios clientes que saben que venimos", apuntó Rancaño.