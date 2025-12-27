La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies critica el plan del parque playa de Verdicio por obviar la mitad del proyecto original (y alerta sobre los aparcamientos)

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies entiende que el plan del parque playa de Verdicio obvia la mitad del proyecto original y así se lo han hecho saber al Principado. El colectivo remarca que han pasado veinte años de aquel proyecto y todavía sigue esperando "la necesaria ordenación del entorno" que tiene un "gran valor medioambiental y está tan masificada". Por eso, inciden en que es necesario ordenar todo el entorno de las playas de Verdicio y alejar los aparcamientos previstos de la costa para proteger la costa.

"Entendemos que el parque playa debe ordenar y limitar el aparcamiento y que debe garantizarse su conservación en el tiempo", sostienen desde la Coordinadora Ecoloxista, que confían en que este parque playa "no se abandone a su suerte por el Ayuntamientos con falta de mantenimiento y limpieza como ha ocurrido en experiencias anteriores".

El plan del Principado para recuperar la playa de Verdicio, continúan los ecologistas, prevé construir un aparcamiento de 432 plazas y un área de servicios con nueve plazas para personas de movilidad reducida, así como todas las instalaciones necesarias para dotar a la playa de una mejor accesibilidad peatonal y de una zona de servicios en la parte este, de acuerdo al POLA (Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano).

La coordinadora que lamenta que no hayan sido atendidas sus alegaciones al proyecto defiende que el entorno de las playas de Verdicio es usado como área de estacionamiento lo que provoca una "pérdida de los valores naturales del espacio". "Sorprendentemente el proyecto autorizado solo contempla una actuación de desarrollo de un aparcamiento junto a Tenrero. Los accesos a estos aparcamientos están muy deteriorados y no está claro que eso se resuelva con el plan", dicen. "En Carniciega, los vehículos entran por las dunas, donde aparcan y muchos pernoctan. "Ahí pedíamos retranquear y ordenar los aparcamientos, alejándose de la duna, pero allí no hay previsto nada", concluyeron.