Corte de agua por una avería en 4 núcleos de Soto del Barco
I. G.
Una avería en la red de abastecimiento de Soto del Barco provocará el corte de suministro de agua en cuatro poblaciones del concejo: Ranón, Barganaz, Forcón y Riolavega. Este corte se aplicará los próximos lunes 29 y martes 30 de diciembre a partir de las 9.00 horas. Las cuatro localidades afectadas dependen del depósito de Ranón, desde el que se abastece esta zona del municipio. Los servicios municipales del Ayuntamiento de Soto del Barco intentan resolver la avería con la mayor rapidez posible para así restablecer el suministro a la mayor brevedad. "Rogamos disculpen las molestias y agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas", sostienen desde el consistorio sotobarquense, que dejaron claro la hora de inicio del corte de suministro es "orientativa".
