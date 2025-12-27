Corvera repara el firme de 1.200 metros de la senda del Agua

El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado los trabajos de reparación y mejora de un tramo de la senda del Agua para garantizar la seguridad. La obra se ha centrado en acondicionar un tramo de la ruta con el firme deteriorado, que ponía en riesgo a los usuarios de este tramo paralelo al canal del Narcea. Las obras han supuesto una inversión de 8.400 euros y han conseguido eliminar los hundimientos, erosiones e irregularidades del pavimento. La intervención ha restablecido la estabilidad y el tránsito en esta vía clave para la movilidad de los vecinos del concejo y de los municipios limítrofes. La actuación se ha centrado en un total de 1.200 metros, y tras la obra, el Ayuntamiento garantiza su durabilidad frente a futuras inclemencias y tráfico.

"Con esta actuación garantizamos la seguridad y la conservación de una infraestructura clave para la movilidad y el ocio en el concejo. La reparación de este tramo de la senda del Agua era prioritaria por su elevado uso y por las incidencias detectadas en el firme. Seguimos trabajando para mantener en condiciones óptimas nuestras vías y sendas municipales, asegurando su durabilidad y seguridad para todos los usuarios", indicó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que detalló además que la senda del Agua fue elegida como "una de las diez maravillas rurales de España" y consiste en un itinerario senderista y cicloturista de 23,5 kilómetros que une los concejos de Corvera, Illas, Castrillón y Soto del Barco. "La senda del Agua es un símbolo del Corvera verde y sostenible que queremos preservar. Con esta actuación protegemos un camino que une parroquias, historia y naturaleza", concluyó Fernández.