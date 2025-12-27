Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Megacontrato El Tallerón GijónVuelco migratorio en AsturiasPlan museos de OviedoBajas emisiones OviedoViviendas turísticas Gijón"Tardebuena" en Asturias
instagramlinkedin

Danza y cocina para despedir el año en El Corte Inglés

Dos momentos de la recepción del Cartero Real. | ECI

Dos momentos de la recepción del Cartero Real. | ECI

Avilés

La visita del Cartero Real, este viernes a la tienda de El Corte Inglés de Avilés, que contó con un espectáculo de magia del Mago Jaco y una chocolatada para disfrutar en familia, marcó el punto de arranque de una semana de actividades en familias en el complejo comercial de La Carriona.Así, el próximo martes tendrá lugar el taller de showcooking "Vasitos de Navidad" donde los niños crearán su postre navideño. La actividad se desarrollará en la planta baja del centro a partir de las 18.00 horas. Y, para finalizar el mes, el Centro de Danza Teresa Tessier ofrecerá una inolvidable actuación, coreografías que abarcan distintos estilos de baile, contemporáneo, clásico, moderno y neoclásico. La cita tendrá lugar el próximo lunes 29 de diciembre, en la primera planta del centro comercial, también desde las 18.00 horas.

Danza y cocina para despedir el año en El Corte Inglés

Danza y cocina para despedir el año en El Corte Inglés

TEMAS

  1. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  2. El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
  3. La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
  4. Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
  5. Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
  6. Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
  7. En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...
  8. Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará

Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: "En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario"

Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: "En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario"

El comercio avilesino fía a la campaña de Reyes el vuelco a una Navidad "floja": las tiendas de barrio son la última opción para salvar regalos de última hora

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies critica el plan del parque playa de Verdicio por obviar la mitad del proyecto original (y alerta sobre los aparcamientos)

Rodríguez Serrano (PP) cuestiona el rumbo de Avilés ante la propuesta de desarrollo del Puerto en Baterías: "Suena a improvisación"

La gala del deporte de Corvera será a finales del próximo enero

El Cartero Real recogerá cartas para Sus Maestades en el Carbayedo

Grueso continuará dos semanas más en prisión en Badajoz

Corte de agua por una avería en 4 núcleos de Soto del Barco

Tracking Pixel Contents