La visita del Cartero Real, este viernes a la tienda de El Corte Inglés de Avilés, que contó con un espectáculo de magia del Mago Jaco y una chocolatada para disfrutar en familia, marcó el punto de arranque de una semana de actividades en familias en el complejo comercial de La Carriona.Así, el próximo martes tendrá lugar el taller de showcooking "Vasitos de Navidad" donde los niños crearán su postre navideño. La actividad se desarrollará en la planta baja del centro a partir de las 18.00 horas. Y, para finalizar el mes, el Centro de Danza Teresa Tessier ofrecerá una inolvidable actuación, coreografías que abarcan distintos estilos de baile, contemporáneo, clásico, moderno y neoclásico. La cita tendrá lugar el próximo lunes 29 de diciembre, en la primera planta del centro comercial, también desde las 18.00 horas.

Danza y cocina para despedir el año en El Corte Inglés