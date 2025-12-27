Fallece José Ramón González, fundador de Astel
Descubrió el mundo de la publicidad en la primera emisora de radio de la ciudad
I. G.
José Ramón González Cañal falleció este sábado a los 81 años. El fundador de la agencia de publicidad Astel a mediados de los años setenta fue uno de los pioneros de la radio en Avilés. Natural de Manzaneda (Oviedo) llegó a la villa del Adelantado de la mano de Don Dídimo en aquellos tiempos en los nacía Radio Popular, germen de la Cadena Cope de Avilés. González Cañal descubrió ahí el mundo de la publicidad del que no se desligó hasta su jubilación. Tras su experiencia radiofónica, formó parte de una agencia de nombre Jocasva, que llegó a cerrar sus puertas y sin embargo le abrió otra, que fue la fundación de la suya propia, Astel, que comenzó a dar sus primeros pasos en 1974.
González Cañal se jubiló en 2001, unos meses después de haber recibido un trasplante de corazón, que le convirtió en uno de los pioneros en Asturias.
El fallecido deja viuda, dos hijos y otros dos nietos y el recuerdo de una persona sociable y cariñosa a la que le encantaba ir a Casa Alvarín, la que consideraba su segunda casa.
